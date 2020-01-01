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Ирина Федишин показала, как отмечает 34-летие на пляже в Доминикане

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Певица Ирина Федишин поделилась первыми кадрами с отдыха в Доминиканской Республике.
Ирина Федишин показала, как отмечает 34-летие на пляже в Доминикане
Ирина Федишин показала, как отмечает 34-летие на пляже в Доминикане
instagram.com/irynafedyshyn

В понедельник, 1 февраля, популярная украинская исполнительница Ирина Федишин отмечает день рождения. Сегодня артистке исполняется 34 года. На своей странице в Инстаграм именинница показала, где празднует.

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Так, в аккаунте Ирины появилась подборка семейных кадров, где она вместе с мужем Виталием и сыновьями Юрой и Олегом позирует на пляже в Доминиканской Республике. На кадрах Фешишин запечатлена без макияжа в длинном сарафане белого цвета и в оригинальных бусах. На некоторых фото певица показала, как дети встретили ее с букетом цветов и авокадо, а муж - с бутылкой шампанского.

“Ми прилетіли у Домініканську Республіку 🤩 Різниця у часі з Україною 6 год. Тому коли у вас вже була 00:00 ночі (1 лютого), тут було ще 18:00 ( 31 січня) Ось так я продовжила собі свято 😂“, - написала именинница.

Ирина Федишин отмечает 34-летие на пляже в Доминикане
Ирина Федишин отмечает 34-летие на пляже в Доминикане
instagram.com/irynafedyshyn
Ирина Федишин отмечает 34-летие на пляже в Доминикане
Ирина Федишин отмечает 34-летие на пляже в Доминикане
instagram.com/irynafedyshyn
Ирина Федишин отмечает 34-летие на пляже в Доминикане
Ирина Федишин отмечает 34-летие на пляже в Доминикане
instagram.com/irynafedyshyn
Ирина Федишин отмечает 34-летие на пляже в Доминикане
Ирина Федишин отмечает 34-летие на пляже в Доминикане
instagram.com/irynafedyshyn
Ирина Федишин отмечает 34-летие на пляже в Доминикане
Ирина Федишин отмечает 34-летие на пляже в Доминикане
instagram.com/irynafedyshyn
Ирина Федишин отмечает 34-летие на пляже в Доминикане
Ирина Федишин отмечает 34-летие на пляже в Доминикане
instagram.com/irynafedyshyn
Ирина Федишин отмечает 34-летие на пляже в Доминикане
Ирина Федишин отмечает 34-летие на пляже в Доминикане
instagram.com/irynafedyshyn

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Теги: Ирина Федишин
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Источник: ivonа bigmir)net

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