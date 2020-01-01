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42-летняя Супермодель Летиция Каста беременна четвертым ребенком

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Летиция Каста и Луи Гаррель станут родителями готовятся к рождению четвертого ребенка.
42-летняя Супермодель Летиция Каста беременна четвертым ребенком
42-летняя Супермодель Летиция Каста беременна четвертым ребенком
Getty images

Знаменитая французская супермодель, актриса и бывший ангел “Victoria’s Secret“ Летиция Каста готовится в четвертый раз стать мамой. 42-летняя звезда подарит 37-летнему мужу, французскому актеру, сценаристу и режиссеру Луи Гаррелю первого совместного ребенка.

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О беременности Касты сообщило французское издание Voici. Папарацци засняли модель возле парижской консерватории. На снимке Летиция засветила округлившийся животик в розовой кофте и черных штанах. Кадр попал на обложку глянца.

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Напомним, что у Касты есть трое детей от предыдущих отношений: 19-летняя дочь Сатин от французского фотографа Стефано Седнуи, 14-летний сын Орландо и 11-летняя дочь Афина от итальянского актера Стефано Аккорси.

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Теги: Летиция Каста
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Источник: voici.fr

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