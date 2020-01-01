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Никто не ожидал: Jerry Heil шокировала обнаженным видом в ванной

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Украинская певица Jerry Heil поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Jerry Heil шокировала обнаженным видом в ванной
Jerry Heil шокировала обнаженным видом в ванной
instagram.com/thejerryheil

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Популярная исполнительница Jerry Heil на своей странице в Инстаграм опубликовала откровенное фото. На кадре знаменитость позирует обнаженной, сидя в ванной. Девушка поджала ноги к своему телу, прикрыв грудь и посмотрела в сторону. Включенный душ намочил ее распущенные волосы, а солнцезащитные очки и массивные украшения на шее стали странным дополнением к образу.

Под публикацией Jerry Heil призналась, что мама хотела назвать ее Наташей:

«Морская 🐢 по имени... Уявляєте, пандіти! мама хотіла назвати мене Наташею😳 Вважаєте, підійшло би?»

Стоит отметить, что артистка радует фанатов провокационными снимками, чтобы привлечь к себе внимание. Девушка экспериментировала с имиджем, изображая из себя лысую, а ее откровенные наряды и эпатажные позы нередко ставали самыми обсуждаемыми среди фанатов.

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Источник: ivonа bigmir)net

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