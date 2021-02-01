«Две мои вселенные»: Вера Брежнева показала своих взрослых дочерей
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Популярная исполнительница Вера Брежнева на своей странице в Инстаграм опубликовала семейные фото. На первом черно-белом кадре знаменитость запечатлена со старшей дочерью Соней, а на втором – с младшей Сарой. Несмотря на то, что дочери от разных отцов, они очень похожи на свою звездную мать.
Под публикацией Вера написала трогательное признание:
«Хочется их заобнимать, затискать, а они уже такие большие… две мои вселенные».
Поклонники восхитились милыми семейными кадрами Веры Брежневой, и рассыпались в комплиментах:
«Одна из них на вас похожа, другая на Меладзе)».
«Красавицы💕».
«Красивые девочки 😍👌 Пусть будут счастливы🙏💫🌷».
«Прекрасные девочки».
«Вы все невероятно красивые, от вас исходит какой-то особенный свет».
«Красавицы! Такие вы нежные».
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