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«Две мои вселенные»: Вера Брежнева показала своих взрослых дочерей

Комментариев: 1
Украинская певица Вера Брежнева поделилась с подписчиками милыми снимками.

Вера Брежнева показала своих взрослых дочерей
Вера Брежнева показала своих взрослых дочерей
instagram.com/ververa

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Популярная исполнительница Вера Брежнева на своей странице в Инстаграм опубликовала семейные фото. На первом черно-белом кадре знаменитость запечатлена со старшей дочерью Соней, а на втором – с младшей Сарой. Несмотря на то, что дочери от разных отцов, они очень похожи на свою звездную мать.

Под публикацией Вера написала трогательное признание:

«Хочется их заобнимать, затискать, а они уже такие большие… две мои вселенные».

Поклонники восхитились милыми семейными кадрами Веры Брежневой, и рассыпались в комплиментах:

«Одна из них на вас похожа, другая на Меладзе)».

«Красавицы💕».

«Красивые девочки 😍👌 Пусть будут счастливы🙏💫🌷».

«Прекрасные девочки».

«Вы все невероятно красивые, от вас исходит какой-то особенный свет».

«Красавицы! Такие вы нежные».

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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  01.02.2021, 16:39
Оценка:  0
гость
Две её вселенные - это очко и пиздень, им она обязана всем!
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