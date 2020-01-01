55-летняя Элизабет Херли поразила своей идеальной фигурой
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Популярная актриса Элизабет Херли на своей странице в Инстаграм опубликовала видеоролик с отдыха. На кадрах знаменитость запечатлена в раздельном купальнике оливкового цвета. Пляжный наряд оголил стройное тело артистки, подчеркнув ее пышный бюст и подтянутый животик. Звезда позировала на берегу океана, распустив свои волосы, которые эффектно развивались на ветру. Соблазнительный образ Элизабет дополнила тигровой накидкой, солнцезащитными очками и массивными украшениями.
Под публикацией Херли призналась, что прекрасно проводит время, резвясь на пляже на Мальдивах.
Поклонники восхитились внешним видом Элизабет Херли, и осыпали ее приятными словами в комментариях:
«Она очень горячая».
«Сексуальная леди».
«Ты выглядишь прекрасно».
«Какая красивая».
«Такая милая, как девочка».
«Ой, какая стройная».
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