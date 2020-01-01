Английская актриса Элизабет Херли поделилась с подписчиками пикантным видео.

55-летняя Элизабет Херли поразила своей идеальной фигурой instagram.com/elizabethhurley1

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Популярная актриса Элизабет Херли на своей странице в Инстаграм опубликовала видеоролик с отдыха. На кадрах знаменитость запечатлена в раздельном купальнике оливкового цвета. Пляжный наряд оголил стройное тело артистки, подчеркнув ее пышный бюст и подтянутый животик. Звезда позировала на берегу океана, распустив свои волосы, которые эффектно развивались на ветру. Соблазнительный образ Элизабет дополнила тигровой накидкой, солнцезащитными очками и массивными украшениями.

Под публикацией Херли призналась, что прекрасно проводит время, резвясь на пляже на Мальдивах.

Поклонники восхитились внешним видом Элизабет Херли, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Она очень горячая». «Сексуальная леди». «Ты выглядишь прекрасно». «Какая красивая». «Такая милая, как девочка». «Ой, какая стройная».

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