"Нереально красивая": Жена Дзидзьо показала пляжное видео в мокром бикини
Супруга фронтмена популярной украинской группы DZIDZIO, Михаила Хомы, певица Slavia, настоящее имя которой Ярослава Притула, продолжает делиться с подписчиками пикантными кадрами с отдыха в Доминиканской республике.
Читай также: Обнаженная в душе: Санта Димопулос запостила пикантное фото, где ей 22 года
В своей Инстаграм-аккаунте исполнительница обнародовала новое видео из пляжа. В ролике Slavia в бикини красного цвета нежилась в волнах океана под саундтрек из популярного сериала “Бриджертони“.
“Стихия - одна из четырех первооснов мира: земля, вода, воздух и огонь. В женщине гармонично сочетаются все 4 стихии, но они проявятся тогда, когда она встретит своего истинного мужчину 🔥❤️🔥“, - подписала ролик звезда.
Пользователи Сети засыпали жену Дзидзьо комплиментами в комментариях под публикацией:
- Ой ну просто нереально красива😍😍😍передай трішки мені того сонечка🌞🌞
- І треба ж бути такою гарною🙈
- Прекрасне поєднання відео і мелодіі ,можна переглядати і милуватися красою, яка присутня в ролику.
- Це щось нереальне 😍😍😍😍😍😍
- Красуня
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
- MamaRika провела экскурсию по новому дому в Одессе
- Анна Курникова показала годовалую дочь от Энрике Иглесиаса
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил