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"Нереально красивая": Жена Дзидзьо показала пляжное видео в мокром бикини

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Певица Slavia поделилась пикантными кадрами с отдыха в Доминикане.
"Нереально красивая": Жена Дзидзьо показала пляжное видео в мокром бикини
"Нереально красивая": Жена Дзидзьо показала пляжное видео в мокром бикини

Супруга фронтмена популярной украинской группы DZIDZIO, Михаила Хомы, певица Slavia, настоящее имя которой Ярослава Притула, продолжает делиться с подписчиками пикантными кадрами с отдыха в Доминиканской республике.

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В своей Инстаграм-аккаунте исполнительница обнародовала новое видео из пляжа. В ролике Slavia в бикини красного цвета нежилась в волнах океана под саундтрек из популярного сериала “Бриджертони“.

“Стихия - одна из четырех первооснов мира: земля, вода, воздух и огонь. В женщине гармонично сочетаются все 4 стихии, но они проявятся тогда, когда она встретит своего истинного мужчину 🔥❤️🔥“, - подписала ролик звезда.

Пользователи Сети засыпали жену Дзидзьо комплиментами в комментариях под публикацией:

  • Ой ну просто нереально красива😍😍😍передай трішки мені того сонечка🌞🌞
  • І треба ж бути такою гарною🙈
  • Прекрасне поєднання відео і мелодіі ,можна переглядати і милуватися красою, яка присутня в ролику.
  • Це щось нереальне 😍😍😍😍😍😍
  • Красуня

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Теги: Дзидзьо, slavia
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Источник: ivonа bigmir)net

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