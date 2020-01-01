"Нереально красивая": Жена Дзидзьо показала пляжное видео в мокром бикини

Певица Slavia поделилась пикантными кадрами с отдыха в Доминикане.

Супруга фронтмена популярной украинской группы DZIDZIO, Михаила Хомы, певица Slavia, настоящее имя которой Ярослава Притула, продолжает делиться с подписчиками пикантными кадрами с отдыха в Доминиканской республике.

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В своей Инстаграм-аккаунте исполнительница обнародовала новое видео из пляжа. В ролике Slavia в бикини красного цвета нежилась в волнах океана под саундтрек из популярного сериала “Бриджертони“.

“Стихия - одна из четырех первооснов мира: земля, вода, воздух и огонь. В женщине гармонично сочетаются все 4 стихии, но они проявятся тогда, когда она встретит своего истинного мужчину 🔥❤️🔥“, - подписала ролик звезда.

Пользователи Сети засыпали жену Дзидзьо комплиментами в комментариях под публикацией:

Ой ну просто нереально красива😍😍😍передай трішки мені того сонечка🌞🌞

І треба ж бути такою гарною🙈

Прекрасне поєднання відео і мелодіі ,можна переглядати і милуватися красою, яка присутня в ролику.

Це щось нереальне 😍😍😍😍😍😍

Красуня

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