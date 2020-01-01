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«Богиня»: Леся Никитюк восхитила поклонников обнаженными ножками

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Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Леся Никитюк восхитила обнаженными ножками
Леся Никитюк восхитила обнаженными ножками
instagram.com/lesia_nikituk

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Популярная телезвезда Леся Никитюк на своей странице в Инстаграм опубликовала фото с отдыха. На кадре знаменитость запечатлена в купальнике и белой накидке, которая развивается и оголяет ее длинные стройные ножки. Артистка запечатлела себя на фоне океана и заката. Девушка собрала волосы в низкий пучок и повернулась к камере спиной.

Под публикацией Леся поинтересовалась, какая погода в Киеве:

«Шо там в Києві ? Сніг?🌚»

Леся Никитюк, как и большинство звезд шоу-бизнеса, решила переждать холода на Мальдивах. Девушка активно транслирует свое пребывание на островах, показывая свое стройное тело и роскошные виды.

Поклонникам понравился соблазнительный кадр Никитюк, и они осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Фото казкове».

«Как красиво!»

«Леся, ну ты огонь».

«Богиня!»

«Это шикарно».

«Какая ты красавица».

«Невероятная».

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Источник: ivonа bigmir)net

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