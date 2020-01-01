«Богиня»: Леся Никитюк восхитила поклонников обнаженными ножками
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Популярная телезвезда Леся Никитюк на своей странице в Инстаграм опубликовала фото с отдыха. На кадре знаменитость запечатлена в купальнике и белой накидке, которая развивается и оголяет ее длинные стройные ножки. Артистка запечатлела себя на фоне океана и заката. Девушка собрала волосы в низкий пучок и повернулась к камере спиной.
Под публикацией Леся поинтересовалась, какая погода в Киеве:
«Шо там в Києві ? Сніг?🌚»
Леся Никитюк, как и большинство звезд шоу-бизнеса, решила переждать холода на Мальдивах. Девушка активно транслирует свое пребывание на островах, показывая свое стройное тело и роскошные виды.
Поклонникам понравился соблазнительный кадр Никитюк, и они осыпали ее приятными словами в комментариях:
«Фото казкове».
«Как красиво!»
«Леся, ну ты огонь».
«Богиня!»
«Это шикарно».
«Какая ты красавица».
«Невероятная».
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