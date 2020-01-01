Украинская певица Надя Дорофеева поделилась с подписчиками милым видеороликом.

Надя Дорофеева в слишком коротеньком платье вскружила голову фанатам instagram.com/nadyadorofeeva

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Популярная исполнительница Надя Дорофеева на своей странице в Инстаграм опубликовала соблазнительное видео. На кадрах знаменитость запечатлена в коротеньком платье с открытой спиной. Блестящий наряд подчеркнул стройную фигуру артистки, оголив ее стройные ножки. Эффектный образ звезда дополнила собранными волосами и ярким макияжем. Дорофеева прошлась за ручку со своим мужем Владимиром Дантесом, который провел ее на сцену проекта «Голос страны», а сам скрылся в зрительском зале.

Надя показывает своим фанатам не только закулисье съемок, но и свою личную жизнь. На отдыхе артистка активно транслировала времяпровождение с супругом и друзьями, а вернувшись на родину продолжает радовать новыми семейными кадрами.

Поклонники восхитились внешним видом Нади Дорофеевой, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Лучшая пара страны, и не только😮❤️😢😍!!!» «Вы такие милые😍». «Классные😍». «Вау, красивые и счастливые». «Красотка!» «Обалдеть».

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