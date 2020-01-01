Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Кортни Кардашьян показала, как нежится в бассейне в крошечном бикини

Комментариев: 0
Пляжный наряд Кортни Кардашьян едва прикрыл интимные места ее тела.
Кортни Кардашьян показала, как нежится в бассейне в крошечном бикини
Кортни Кардашьян показала, как нежится в бассейне в крошечном бикини
instagram.com/kourtneykardash

Американская фотомодель и бизнесвумен Кортни Кардашьян, которая которая прославилась после участия в реалити-шоу “Семейство Кардашьян“, взбудоражила Сеть подборкой горячих фотографий.

Читай также: Обнаженная в душе: Санта Димопулос запостила пикантное фото, где ей 22 года

Так, в своем профиле в Инстаграм 41-летняя телезвезда показала, как провела выходные. Старшая сестра Ким Кардашьян поделилась горячими кадрами, где она выходит из бассейна в очень откровенном бикини красного цвета. Крошечный пляжный наряд едва прикрыл интимные места загорелого тела Кортни.

“Немного веселья на солнышке“, - подписала снимки фотомодель.

Кортни Кардашьян в крошечном бикини
Кортни Кардашьян в крошечном бикини
instagram.com/kourtneykardash
Кортни Кардашьян в крошечном бикини
Кортни Кардашьян в крошечном бикини
instagram.com/kourtneykardash
Кортни Кардашьян в крошечном бикини
Кортни Кардашьян в крошечном бикини
instagram.com/kourtneykardash
Кортни Кардашьян в крошечном бикини
Кортни Кардашьян в крошечном бикини
instagram.com/kourtneykardash

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. 

Поделись:
Теги: Кортни Кардашьян
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь