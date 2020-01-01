Кортни Кардашьян показала, как нежится в бассейне в крошечном бикини
Американская фотомодель и бизнесвумен Кортни Кардашьян, которая которая прославилась после участия в реалити-шоу “Семейство Кардашьян“, взбудоражила Сеть подборкой горячих фотографий.
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Так, в своем профиле в Инстаграм 41-летняя телезвезда показала, как провела выходные. Старшая сестра Ким Кардашьян поделилась горячими кадрами, где она выходит из бассейна в очень откровенном бикини красного цвета. Крошечный пляжный наряд едва прикрыл интимные места загорелого тела Кортни.
“Немного веселья на солнышке“, - подписала снимки фотомодель.
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