Пляжный наряд Кортни Кардашьян едва прикрыл интимные места ее тела.

Кортни Кардашьян показала, как нежится в бассейне в крошечном бикини instagram.com/kourtneykardash

Американская фотомодель и бизнесвумен Кортни Кардашьян, которая которая прославилась после участия в реалити-шоу “Семейство Кардашьян“, взбудоражила Сеть подборкой горячих фотографий.

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Так, в своем профиле в Инстаграм 41-летняя телезвезда показала, как провела выходные. Старшая сестра Ким Кардашьян поделилась горячими кадрами, где она выходит из бассейна в очень откровенном бикини красного цвета. Крошечный пляжный наряд едва прикрыл интимные места загорелого тела Кортни.

“Немного веселья на солнышке“, - подписала снимки фотомодель.

Кортни Кардашьян в крошечном бикини instagram.com/kourtneykardash

Кортни Кардашьян в крошечном бикини instagram.com/kourtneykardash

Кортни Кардашьян в крошечном бикини instagram.com/kourtneykardash

Кортни Кардашьян в крошечном бикини instagram.com/kourtneykardash

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