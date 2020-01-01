«Очень сексуально»: Тина Кароль озадачила фанатов откровенным видео
Читай также: Настя Каменских в свадебном платье восхитила фанатов своей красотой
Популярная исполнительница Тина Кароль на своей странице в Инстаграм опубликовала соблазнительный видеоролик. На кадрах знаменитость запечатлена в черном бюстгальтере и юбке с разрезом от бедра. Артистка лежит на полу, запрокинув ноги на диван. Юбка задралась и оголила стройные ножки, а грудь едва не выпала из бюстгальтера. Волосы рассыпались на полу, а приоткрытые губы придали кадру нотку перчинки.
Стоит отметить, что Тина часто радует фанатов эффектными снимками, где запечатлена в соблазнительных позах и откровенных нарядах. А поклонники с большим интересом наблюдают за жизнью Кароль в социальных сетях.
На этот раз не все фолловеры оценили смелый образ Тины Кароль, выразив свое мнение в комментариях:
«Не поняла. Диван маленький? Зачем на пол то?»
«К чему такое фото? Упала с дивана?»
«Невероятная!»
«Вау, королева!»
«Превосходная».
«Очень необычно и очень сексуально».
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
- Похудевшая Анна Седокова продемонстрировала стройную фигуру
- 35-летняя Даша Астафьева переживает, что у нее нет мужа и детей
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил