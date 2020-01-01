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«Очень сексуально»: Тина Кароль озадачила фанатов откровенным видео

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Украинская певица Тина Кароль поделилась с подписчиками пикантным видео.

Тина Кароль озадачила фанатов откровенным видео
Тина Кароль озадачила фанатов откровенным видео
instagram.com/tina_karol

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Популярная исполнительница Тина Кароль на своей странице в Инстаграм опубликовала соблазнительный видеоролик. На кадрах знаменитость запечатлена в черном бюстгальтере и юбке с разрезом от бедра. Артистка лежит на полу, запрокинув ноги на диван. Юбка задралась и оголила стройные ножки, а грудь едва не выпала из бюстгальтера. Волосы рассыпались на полу, а приоткрытые губы придали кадру нотку перчинки.

Стоит отметить, что Тина часто радует фанатов эффектными снимками, где запечатлена в соблазнительных позах и откровенных нарядах. А поклонники с большим интересом наблюдают за жизнью Кароль в социальных сетях.

На этот раз не все фолловеры оценили смелый образ Тины Кароль, выразив свое мнение в комментариях:

«Не поняла. Диван маленький? Зачем на пол то?»

«К чему такое фото? Упала с дивана?»

«Невероятная!»

«Вау, королева!»

«Превосходная».

«Очень необычно и очень сексуально».

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Источник: ivonа bigmir)net

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