Настя Каменских в свадебном платье восхитила фанатов своей красотой
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Популярная исполнительница Настя Каменских на своей странице в Инстаграм опубликовала чувственное фото. На кадре знаменитость позирует в свадебном платье с прозрачными вставками с глубоким декольте. Свой образ артистка дополнила собранными волосами с прядями впереди лица, нежным макияжем и аксессуарами.
Под публикацией Настя написала, что в своем творчестве делится сокровенными моментами личной жизни:
«Музыка дарит нам возможность снова и снова проживать самые счастливые и сокровенные моменты жизни. Надеюсь, что мои песни напоминают вам о счастливых днях и незабываемых событиях вашей жизни».
Поклонники восхитились красотой Каменских, и осыпали ее приятными словами в комментариях:
«Боже, какая красивая 😍».
«Ты прекрасна!!!»
«Просто огонь».
«Ваши песни вдохновляют».
«Как красиво».
«Красивая очень».
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