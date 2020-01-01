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Настя Каменских в свадебном платье восхитила фанатов своей красотой

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Украинская певица Настя Каменских поделилась с подписчиками нежным снимком.

Настя Каменских в свадебном платье восхитила фанатов своей красотой
Настя Каменских в свадебном платье восхитила фанатов своей красотой
instagram.com/kamenskux

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Популярная исполнительница Настя Каменских на своей странице в Инстаграм опубликовала чувственное фото. На кадре знаменитость позирует в свадебном платье с прозрачными вставками с глубоким декольте. Свой образ артистка дополнила собранными волосами с прядями впереди лица, нежным макияжем и аксессуарами.

Под публикацией Настя написала, что в своем творчестве делится сокровенными моментами личной жизни:

«Музыка дарит нам возможность снова и снова проживать самые счастливые и сокровенные моменты жизни. Надеюсь, что мои песни напоминают вам о счастливых днях и незабываемых событиях вашей жизни».

Поклонники восхитились красотой Каменских, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Боже, какая красивая 😍».

«Ты прекрасна!!!»

«Просто огонь».

«Ваши песни вдохновляют».

«Как красиво».

«Красивая очень».

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Источник: ivonа bigmir)net

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