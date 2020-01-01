Украинская певица Настя Каменских поделилась с подписчиками нежным снимком.

Настя Каменских в свадебном платье восхитила фанатов своей красотой instagram.com/kamenskux

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Популярная исполнительница Настя Каменских на своей странице в Инстаграм опубликовала чувственное фото. На кадре знаменитость позирует в свадебном платье с прозрачными вставками с глубоким декольте. Свой образ артистка дополнила собранными волосами с прядями впереди лица, нежным макияжем и аксессуарами.

Под публикацией Настя написала, что в своем творчестве делится сокровенными моментами личной жизни:

«Музыка дарит нам возможность снова и снова проживать самые счастливые и сокровенные моменты жизни. Надеюсь, что мои песни напоминают вам о счастливых днях и незабываемых событиях вашей жизни».

Поклонники восхитились красотой Каменских, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Боже, какая красивая 😍». «Ты прекрасна!!!» «Просто огонь». «Ваши песни вдохновляют». «Как красиво». «Красивая очень».

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