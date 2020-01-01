«Горячая девочка»: Оля Цибульская поразила образом сексуальной домохозяйки

Украинская певица Оля Цибульская поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Оля Цибульская поразила образом сексуальной домохозяйки instagram.com/cybulskaya

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Популярная исполнительница Оля Цибульская на своей странице в Инстаграм опубликовала соблазнительное фото. Знаменитость примерила образ сексуальной домохозяйки. Артистка позирует на кухне в коротеньких шортиках, рубашке и туфлях на каблуках, держа в руке кухонную лопатку. Эффектный образ Оля дополнила стильной укладкой, ярким макияжем и массивными серьгами.

Под публикацией Цибульская рассказала, чтобы покорить мужчину нужно быть собой:

«Ти тисячу разів будеш вибирати сексі білизну для побачення, читати Фауста, щоб здивувати його цитатами. А він візьме і втріскається тупо в твої сирники, які ти спалила, коли вперше готувала для вас. Спалила і не імітувала хазяйку. Ні на кухні, ні в стосунках❤️».

Поклонники восхитились страстным образом Оли Цибульской, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Вот это секси домохозяйка». «Очень сексуальная». «Горячая девочка». «Ваау! Оля, как ты мне нравишься». «Красотка!» «Бейби, ты горячая».

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