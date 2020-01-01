В мини-платье: Юлия Санина взорвала Сеть своей сексуальностью
Фронтвумен группы «The Hardkiss» Юлия Санина на своей странице в Инстаграм опубликовала видео. На кадрах знаменитость запечатлена в коротеньком черном платье на одно плечо, которое обнажает ее стройные ножки. Элегантный образ артистка дополнила туфлями на шпильках, массивными украшениями, голливудской укладкой и ярким макияжем.
Стоит отметить, что Юлия часто делится с фанатами не только творческими моментами, но и личной жизнью, публикуя семейные фото. Звезда стала более открыто говорить об отношениях с мужем после участия в шоу «Танці з зірками», после которого их брак только укрепился.
Поклонники восхитились внешним видом Юлии Саниной, и осыпали ее приятными словами в комментариях:
«Неповторимая🔥❤️».
«Дуже гарна та талановита ☀️😍».
«Слишком невероятная😍💕».
«Прекрасна!!!! 😍😍😍»
«Богема».
«Ідеальна».
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