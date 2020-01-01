В мини-платье: Юлия Санина взорвала Сеть своей сексуальностью

Украинская певица Юлия Санина поделилась с подписчиками видеороликом со съемок.

Фронтвумен группы «The Hardkiss» Юлия Санина на своей странице в Инстаграм опубликовала видео. На кадрах знаменитость запечатлена в коротеньком черном платье на одно плечо, которое обнажает ее стройные ножки. Элегантный образ артистка дополнила туфлями на шпильках, массивными украшениями, голливудской укладкой и ярким макияжем.

Стоит отметить, что Юлия часто делится с фанатами не только творческими моментами, но и личной жизнью, публикуя семейные фото. Звезда стала более открыто говорить об отношениях с мужем после участия в шоу «Танці з зірками», после которого их брак только укрепился.

Поклонники восхитились внешним видом Юлии Саниной, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Неповторимая🔥❤️». «Дуже гарна та талановита ☀️😍». «Слишком невероятная😍💕». «Прекрасна!!!! 😍😍😍» «Богема». «Ідеальна».

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