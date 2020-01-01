Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

В мини-платье: Юлия Санина взорвала Сеть своей сексуальностью

Комментариев: 0
Украинская певица Юлия Санина поделилась с подписчиками видеороликом со съемок.
Юлия Санина взорвала Сеть своей сексуальностью
Юлия Санина взорвала Сеть своей сексуальностью
instagram.com/the_hardkiss

Фронтвумен группы «The Hardkiss» Юлия Санина на своей странице в Инстаграм опубликовала видео. На кадрах знаменитость запечатлена в коротеньком черном платье на одно плечо, которое обнажает ее стройные ножки. Элегантный образ артистка дополнила туфлями на шпильках, массивными украшениями, голливудской укладкой и ярким макияжем.

Стоит отметить, что Юлия часто делится с фанатами не только творческими моментами, но и личной жизнью, публикуя семейные фото. Звезда стала более открыто говорить об отношениях с мужем после участия в шоу «Танці з зірками», после которого их брак только укрепился.

Поклонники восхитились внешним видом Юлии Саниной, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Неповторимая🔥❤️».

«Дуже гарна та талановита ☀️😍».

«Слишком невероятная😍💕».

«Прекрасна!!!! 😍😍😍»

«Богема».

«Ідеальна».

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Юлия Санина, Юлия Санина 2020, Юлия Санина певица, Юлия Санина фото, Юлия Санина инстаграм, Юлия Санина новости
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь