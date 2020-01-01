Участница Супер Топ-модели по-украински казашка Амина Досымбаева рассказала, каким видит свое будущее, планирует ли в скором времени выходить замуж и есть ли место моделингу в ее жизни.

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Многих участниц проекта «Супер Топ-модель по-украински», который показывал Новый канал, дома ждали их любимые. И если тем, кто живет в Киеве, удавалось хоть изредка убегать на тайные свидания, то казашка Амина Досымбаева провела в разлуке со своим бойфрендом Бекой полтора месяца.

Проверку расстоянием пара прошла успешно. Модель уверена: секрет их крепких отношений достаточно прост – они очень любят друг друга, и парень понимает, как важен для его любимой проект. После съемок финала «Супер Топ-модель по-украински» Амина рассказала, что у них с Бекой серьезные планы на совместное будущее.

— Мы часто обсуждаем наше будущее, планируем свою семью. Я думаю, что буду просто офигенной мамой, потому что смотрела и за братишками, и за сестренками с ранних лет. Хочу, как минимум, двоих детей. Как и все, я вижу свою семью счастливой, вижу жизнь в своем домике, но на счет того, где будет находиться этот домик, пока не могу сказать точно, — призналась девушка Новому каналу. — Не уверена, что хочу провести всю жизнь в Казахстане или в Украине, еще не определилась, в какой стране хотела бы жить. Какое-то время я точно мечтаю провести в Америке, а вот где хочу поселиться со своей семьей, когда появятся дети, еще не знаю.

«Я буду офигенной мамой»: Амина Досымбаева из «Супер Топ-модели по-украински» Пресс-служба

— Я буду заниматься моделингом до тех пор, пока мое тело и лицо будут давать мне возможность работать в этой сфере. Какой я вижу себя через пять лет? Счастливой, в гармонии с собой. Я так же, как и любой другой человек, ставлю себе цели и надеюсь всех их реализовать. И верю, что через пять лет я буду сидеть в своей квартирке в каком-то красивом городе, счастливая, полная сил, со своей семьей, — отметила участница модельного реалити Нового канала. — Будут ли у меня дети через пять лет, я не загадываю, но моя мама говорит, чтобы я родила первого ребенка до 30 лет (сейчас Амине 23 года, — прим. ред.), но я не знаю, соглашаться с ней или нет. Как бог даст. Самое главное, чтобы я просто была счастлива!

Несмотря на такие серьезные семейные планы, Амина уверена, что в ее жизни найдется место и моделингу.

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