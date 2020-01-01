"Пошлость или эстетика?": Jerry Heil показала кадр в "мокром" белье

Певица Яна Шамаева почти разделась на фото - она долго не решалась запостить этот кадр .

Джерри Хеил показала пикантное фото в белье instagram.com/thejerryheil

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Певица Яна Шамаева, которая выступает под псевдонимом Jerry Heil показала очень горячее фото. Девушка снялась в белье, продемонстрировав упругие ягодицы.

Фото Яна добавила в Инстаграм.

В кадре она стоит в темном комплекте за целлофановой пленкой. Из-за такого декора кажется, что белье Яны мокрое.

Пандіти, знаєте, скільки наважувалася постити? Місяць!🤭

Назріває питання🐼🙏🏽 Пошлість чи естетика? - написала Яна Шамаева.

Джерри Хеил показала пикантное фото в белье instagram.com/thejerryheil

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