"Пошлость или эстетика?": Jerry Heil показала кадр в "мокром" белье
Певица Яна Шамаева почти разделась на фото - она долго не решалась запостить этот кадр .
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Певица Яна Шамаева, которая выступает под псевдонимом Jerry Heil показала очень горячее фото. Девушка снялась в белье, продемонстрировав упругие ягодицы.
Фото Яна добавила в Инстаграм.
В кадре она стоит в темном комплекте за целлофановой пленкой. Из-за такого декора кажется, что белье Яны мокрое.
Пандіти, знаєте, скільки наважувалася постити? Місяць!🤭
Назріває питання🐼🙏🏽 Пошлість чи естетика? - написала Яна Шамаева.
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