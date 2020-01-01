"Еще до Инсты": Сумская с мужем показали пляжные фото
Актриса Ольга Сумская выставила яркое фото в купальнике .
Читай также: Ольга Сумская показала, в каких нарядах в детстве встречала Новый год
Актриса театра и кино Ольга Сумская поделилась горячим пляжным фото. Звезда показала кадр с морского отдыха в Бердянске.
Фото Сумская добавила в Инстаграм.
В кадре они с мужем - Виталием Борисюком - позируют на берегу моря. Сумская одета в леопардовый купальник и кепку.
Романтика... Бердянск...🌞Ещё до Инста ..
Пробуем с Виталием @vitaliyborysyuk первые мобилки 🤳🏻🤔, - написала знаменитость.
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
- Звезда “Школы“ Александр Петренко женился на модели: Первые фото со свадьбы
- Снежана Бабкина назвала причину резкого ухудшения зрения у мужа
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил