"Еще до Инсты": Сумская с мужем показали пляжные фото

Актриса Ольга Сумская выставила яркое фото в купальнике .

Сумская показала архивные пляжные фото instagram.com/olgasumska

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Актриса театра и кино Ольга Сумская поделилась горячим пляжным фото. Звезда показала кадр с морского отдыха в Бердянске.

Фото Сумская добавила в Инстаграм.

В кадре они с мужем - Виталием Борисюком - позируют на берегу моря. Сумская одета в леопардовый купальник и кепку.

Романтика... Бердянск...🌞Ещё до Инста ..

Пробуем с Виталием @vitaliyborysyuk первые мобилки 🤳🏻🤔, - написала знаменитость.

Сумская показала архивные пляжные фото instagram.com/olgasumska

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