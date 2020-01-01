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"Еще до Инсты": Сумская с мужем показали пляжные фото

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Актриса Ольга Сумская выставила яркое фото в купальнике .

Сумская показала архивные пляжные фото
Сумская показала архивные пляжные фото
instagram.com/olgasumska

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Актриса театра и кино Ольга Сумская поделилась горячим пляжным фото. Звезда показала кадр с морского отдыха в Бердянске.

Фото Сумская добавила в Инстаграм.

В кадре они с мужем - Виталием Борисюком - позируют на берегу моря. Сумская одета в леопардовый купальник и кепку.

Романтика... Бердянск...🌞Ещё до Инста ..
Пробуем с Виталием @vitaliyborysyuk первые мобилки 🤳🏻🤔, - написала знаменитость.

Сумская показала архивные пляжные фото
Сумская показала архивные пляжные фото
instagram.com/olgasumska

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Теги: Ольга Сумская, фото в купальниках, отдых звезд
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Источник: ivonа bigmir)net

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