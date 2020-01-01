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Так беременна или нет? Каминская запутала поклонников фото с животиком

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Певица Слава Каминская выставила свежие снимки с Мальдив .

Каминская снялась топлес и удивила фанатов
Каминская снялась топлес и удивила фанатов
instagram.com/babaslavka

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Участница дуэта "НеАнгелы" Слава Каминская вконец запутала поклонников, которым интересны подробности ее личной жизни. Знаменитость вначале намекнула на свою беременность, а после не дала этому подтверждения.

Свежие фото звезда разместила в Инстаграм.

На одном из них Слава позирует топлес и в трусиках. В кадре отчетливо виден объемный животик звезды.

На другом фото Каминская позирует в купальнике - и никакого животика не видно.

Беременна ли я ? 🤣 я умею втягивать живот 🤣, - написала Каминская.

Каминская снялась топлес и удивила фанатов
Каминская снялась топлес и удивила фанатов
instagram.com/babaslavka

Каминская снялась топлес и удивила фанатов
Каминская снялась топлес и удивила фанатов
instagram.com/babaslavka

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Теги: Слава Каминская, беременна, зведзная жизнь, НеАнгелы
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Источник: ivonа bigmir)net

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