Так беременна или нет? Каминская запутала поклонников фото с животиком

Певица Слава Каминская выставила свежие снимки с Мальдив .

Каминская снялась топлес и удивила фанатов instagram.com/babaslavka

Читай также: Счастливые: Брежнева показала, как проводит досуг с Меладзе

Участница дуэта "НеАнгелы" Слава Каминская вконец запутала поклонников, которым интересны подробности ее личной жизни. Знаменитость вначале намекнула на свою беременность, а после не дала этому подтверждения.

Свежие фото звезда разместила в Инстаграм.

На одном из них Слава позирует топлес и в трусиках. В кадре отчетливо виден объемный животик звезды.

На другом фото Каминская позирует в купальнике - и никакого животика не видно.

Беременна ли я ? 🤣 я умею втягивать живот 🤣, - написала Каминская.

Каминская снялась топлес и удивила фанатов instagram.com/babaslavka

Каминская снялась топлес и удивила фанатов instagram.com/babaslavka

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.