Самая высокооплачиваемая актриса София Вергара запостила пикантные фото

Звезда сериала "Американская семейка" София Вергара обнародовала архивные фото, где она позировала в купальнике и темными волосами.

Американская кинозвезда и модель колумбийского происхождения София Вергара, которая получила звание самой высокооплачиваемой актрисы 2020 года, поделилась пикантными кадрами из личного архива.

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На своей странице в Инстаграм исполнительница роли Глории Дельгадо-Притчетт в сериале “Американская семейка” обнародовала несколько снимков, где она запечатлена с темным цветом волос. София позировала на камеру в раздельном купальнике белого цвета. Пляжный наряд она дополнила жемчужным колье.

“Лос-Анджелес 🌞🌞“, - лаконично подписала фото 48-летняя Вергара.

София Вергара запостила пикантные фото в купальнике instagram.com/sofiavergara

София Вергара запостила пикантные фото в купальнике instagram.com/sofiavergara

София Вергара запостила пикантные фото в купальнике instagram.com/sofiavergara

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