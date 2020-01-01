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Самая высокооплачиваемая актриса София Вергара запостила пикантные фото

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Звезда сериала "Американская семейка" София Вергара обнародовала архивные фото, где она позировала в купальнике и темными волосами.
Самая высокооплачиваемая актриса София Вергара запостила пикантные фото
Самая высокооплачиваемая актриса София Вергара запостила пикантные фото
instagram.com/sofiavergara

Американская кинозвезда и модель колумбийского происхождения София Вергара, которая получила звание самой высокооплачиваемой актрисы 2020 года, поделилась пикантными кадрами из личного архива.

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На своей странице в Инстаграм исполнительница роли Глории Дельгадо-Притчетт в сериале “Американская семейка” обнародовала несколько снимков, где она запечатлена с темным цветом волос. София позировала на камеру в раздельном купальнике белого цвета. Пляжный наряд она дополнила жемчужным колье.

“Лос-Анджелес 🌞🌞“, - лаконично подписала фото 48-летняя Вергара.

София Вергара запостила пикантные фото в купальнике
София Вергара запостила пикантные фото в купальнике
instagram.com/sofiavergara
София Вергара запостила пикантные фото в купальнике
София Вергара запостила пикантные фото в купальнике
instagram.com/sofiavergara
София Вергара запостила пикантные фото в купальнике
София Вергара запостила пикантные фото в купальнике
instagram.com/sofiavergara

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Теги: самая высокооплачиваемая актриса, София Вергара
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Источник: ivonа bigmir)net

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