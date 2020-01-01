Самая высокооплачиваемая актриса София Вергара запостила пикантные фото
Американская кинозвезда и модель колумбийского происхождения София Вергара, которая получила звание самой высокооплачиваемой актрисы 2020 года, поделилась пикантными кадрами из личного архива.
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На своей странице в Инстаграм исполнительница роли Глории Дельгадо-Притчетт в сериале “Американская семейка” обнародовала несколько снимков, где она запечатлена с темным цветом волос. София позировала на камеру в раздельном купальнике белого цвета. Пляжный наряд она дополнила жемчужным колье.
“Лос-Анджелес 🌞🌞“, - лаконично подписала фото 48-летняя Вергара.
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