Меган Фокс и рэпера Machine Gun Kelly заподозрили в помолвке

Папарацци засняли Меган Фокс с помолвочным кольцом на безымянном пальце.

Знаменитая американская актриса и фотомодель Меган Фокс, наиболее известна по роли Микаэлы Бейнс в “Трансформерах“ спровоцировала слухи о помолвке со своим новым возлюбленным, рэпером Machine Gun Kelly (настоящее имя - Колсон Бэйкер).

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Недавно папарацци засняли влюбленных на улице Нью-Йорка, когда они шли вместе на репетицию шоу “Saturday Night Live“. На безымянном пальце левой руки Меган можно увидеть роскошное кольцо с бриллиантом. Пара пока не комментировала новость об их возможной помолвке.

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Отметим, что в конце ноября 2020 года Фокс официально подала на развод со звездой сериала “Беверли-Хиллз 90210“ Брайан Остин Грин после 10 лет брака.

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