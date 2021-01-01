Ким Кардашьян поделилась архивным фото со старшей сестрой Кортни.

"Ох, эти брови": Ким Кардашьян показала себя в подростковом возрасте instagram.com/kimkardashian

Американская телезвезда, фотомодель и одна из самых богатых предпринимательниц США, Ким Кардашьян обожает делиться с поклонниками в соцсетях архивными фотографиями из семейного альбома.

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Так, на этот раз в своем профиле в Инстаграм 40-летняя светская львица обнародовала кадр, где она запечатлена в подростковом возрасте со своей старшей сестрой Кортни Кардашьян. В описании к снимку Ким отметила, какие у нее и Кортни тонкие брови.

“Эти брови для меня...“, - подписала Кардашьян.

"Ох, эти брови": Ким Кардашьян показала себя в подростковом возрасте instagram.com/kimkardashian

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