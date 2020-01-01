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Не перестает удивлять: Тина Кароль шокировала фанатов новой стрижкой

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Украинская певица Тина Кароль шокировала фанатов кардинальной сменой имиджа.

Тина Кароль шокировала фанатов новой стрижкой
Тина Кароль шокировала фанатов новой стрижкой
instagram.com/tina_karol

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На одной из фан-страничек популярной исполнительницы Тины Кароль опубликовали неожиданное фото. На кадре знаменитость предстала с очень короткой стрижкой и совсем без макияжа. Остается загадкой, правда ли артистка решила поэкспериментировать со внешностью, и постригла большую часть своих волос, либо же просто примерила новый образ.

Автор публикации под снимком написал так:

«Тина не перестаёт нас удивлять».

Поклонники разделились на два лагеря: некоторым понравился новый образ Тины, а другие раскритиковали новую прическу Кароль, выразив свое негодование в комментариях:

«Мне так понравилась стрижка. Ей очень идёт 😍».

«Блин, даже не узнала ее без косметики и с этой причёской..»

«Ждём что-то мега крутое 🎉🎉💔».

«Я надеюсь, что это парик».

«Страшилище!»

«Это называется: когда психанула и подстриглась под мальчика».

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Источник: ivonа bigmir)net

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