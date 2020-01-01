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«Как Снегурочка»: Надя Дорофеева вышла на прогулку в одном халате

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Украинская певица Надя Дорофеева поделилась с подписчиками неожиданными снимками.

Надя Дорофеева вышла на прогулку в одном халате
Надя Дорофеева вышла на прогулку в одном халате
instagram.com/nadyadorofeeva

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Популярная исполнительница Надя Дорофеева на своей странице в Инстаграм опубликовала фото. На кадре знаменитость позирует в белом длинном халате и уггах. В таком виде артистка решила прогуляться по заснеженному участку собственного дома. Звезда держит в одной руке стаканчик капучино и наслаждается зимней погодой.

Под публикацией Надя написала так:

«Не, ну если таааак красиво, тогда ладно ❄️💙».

Поклонникам понравилась смелая выходка Дорофеевой, и они осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Снег и Надя - отличное сочетание!»

«Какая ты счастливая, спасибо за настроение😍».

«Красотка😍».

«Как Снегурочка».

«Дорофеева лучшая!»

«Божественно».

«Такая милая и красивая».

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Источник: ivonа bigmir)net

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