«Как Снегурочка»: Надя Дорофеева вышла на прогулку в одном халате

Украинская певица Надя Дорофеева поделилась с подписчиками неожиданными снимками.

Надя Дорофеева вышла на прогулку в одном халате instagram.com/nadyadorofeeva

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Популярная исполнительница Надя Дорофеева на своей странице в Инстаграм опубликовала фото. На кадре знаменитость позирует в белом длинном халате и уггах. В таком виде артистка решила прогуляться по заснеженному участку собственного дома. Звезда держит в одной руке стаканчик капучино и наслаждается зимней погодой.

Под публикацией Надя написала так:

«Не, ну если таааак красиво, тогда ладно ❄️💙».

Поклонникам понравилась смелая выходка Дорофеевой, и они осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Снег и Надя - отличное сочетание!» «Какая ты счастливая, спасибо за настроение😍». «Красотка😍». «Как Снегурочка». «Дорофеева лучшая!» «Божественно». «Такая милая и красивая».

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