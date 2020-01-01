«Как Снегурочка»: Надя Дорофеева вышла на прогулку в одном халате
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Популярная исполнительница Надя Дорофеева на своей странице в Инстаграм опубликовала фото. На кадре знаменитость позирует в белом длинном халате и уггах. В таком виде артистка решила прогуляться по заснеженному участку собственного дома. Звезда держит в одной руке стаканчик капучино и наслаждается зимней погодой.
Под публикацией Надя написала так:
«Не, ну если таааак красиво, тогда ладно ❄️💙».
Поклонникам понравилась смелая выходка Дорофеевой, и они осыпали ее приятными словами в комментариях:
«Снег и Надя - отличное сочетание!»
«Какая ты счастливая, спасибо за настроение😍».
«Красотка😍».
«Как Снегурочка».
«Дорофеева лучшая!»
«Божественно».
«Такая милая и красивая».
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