«До мурашек»: Настя Каменских показала кадры из нового клипа
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Популярная исполнительница Настя Каменских на своей странице в Инстаграм опубликовала видеоролик. Артистка презентовала свою новую песню на украинском языке «Почуття» и показала трогательные фрагменты из клипа. На кадрах звезда позировала в свадебном платье, рядом со своей мамой и просто в домашней атмосфере. Чувственные строки стали отличным дополнением к этим кадрам.
Под публикацией Настя призналась, что ее новый хит – это одна любви:
«Почуття» - это ода любви, а любовь - это тот дар, который мы получаем от Вселенной и родителей и несем сквозь всю свою жизнь. Я счастлива, что у меня есть любимый человек, с которым мы разделяем любовь и музыку. И создали для вас эту невероятную композицию».
Поклонники восхитились новым видеоклипом и композицией Каменских, рассыпавшись в комплиментах:
«Вы прекрасны))) ❤️😍».
«Лучшая ❤️».
«Это невероятно!😍»
«Очень чувственно и красиво..🕊🖤»
«Так нежно❤❤😍 и трогательно💔».
«До мурашек».
«Это бомбически».
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