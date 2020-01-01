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«До мурашек»: Настя Каменских показала кадры из нового клипа

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Украинская певица Настя Каменских поделилась с подписчиками чувственным видео.

Настя Каменских показала кадры из нового клипа
Настя Каменских показала кадры из нового клипа
instagram.com/kamenskux

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Популярная исполнительница Настя Каменских на своей странице в Инстаграм опубликовала видеоролик. Артистка презентовала свою новую песню на украинском языке «Почуття» и показала трогательные фрагменты из клипа. На кадрах звезда позировала в свадебном платье, рядом со своей мамой и просто в домашней атмосфере. Чувственные строки стали отличным дополнением к этим кадрам.

Под публикацией Настя призналась, что ее новый хит – это одна любви:

«Почуття» - это ода любви, а любовь - это тот дар, который мы получаем от Вселенной и родителей и несем сквозь всю свою жизнь. Я счастлива, что у меня есть любимый человек, с которым мы разделяем любовь и музыку. И создали для вас эту невероятную композицию».

Поклонники восхитились новым видеоклипом и композицией Каменских, рассыпавшись в комплиментах:

«Вы прекрасны))) ❤️😍».

«Лучшая ❤️».

«Это невероятно!😍»

«Очень чувственно и красиво..🕊🖤»

«Так нежно❤❤😍 и трогательно💔».

«До мурашек».

«Это бомбически».

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Источник: ivonа bigmir)net

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