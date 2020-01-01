51-летняя Дженнифер Лопес показала шикарную фигуру в купальнике
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На одной из фан-страниц популярной певицы Дженнифер Лопес опубликовали пикантное фото. На кадре знаменитость позирует в желтом раздельном купальнике, который оголил ее аппетитные формы. Волосы звезда распустила, а шею украсила массивными аксессуарами.
Несмотря на свой образ, Лопес продолжает удивлять фолловеров нестареющим видом и спортивной фигурой. Впрочем, Дженнифер признается, что достаточно много времени уделяет своей внешности: она три-четыре раза ходит в спортзал и пользуется только уходовой косметикой, не прибегая к уколам красоты.
Поклонники восхищаются ее красотой, и осыпают приятными словами в комментариях:
«Так роскошно и пикантно».
«Спасибо за то, что вдохновляете нас работать и быть безграничными».
«Ты моя мотивация».
«Сладкая булочка с корицей».
«Здесь же дети!»
«Конечно красиво».
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