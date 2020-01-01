Американская певица Дженнифер Лопес восхитила фанатов откровенным снимком.

51-летняя Дженнифер Лопес показала шикарную фигуру в купальнике instagram.com/jlo_loverrs

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На одной из фан-страниц популярной певицы Дженнифер Лопес опубликовали пикантное фото. На кадре знаменитость позирует в желтом раздельном купальнике, который оголил ее аппетитные формы. Волосы звезда распустила, а шею украсила массивными аксессуарами.

Несмотря на свой образ, Лопес продолжает удивлять фолловеров нестареющим видом и спортивной фигурой. Впрочем, Дженнифер признается, что достаточно много времени уделяет своей внешности: она три-четыре раза ходит в спортзал и пользуется только уходовой косметикой, не прибегая к уколам красоты.

Поклонники восхищаются ее красотой, и осыпают приятными словами в комментариях:

«Так роскошно и пикантно». «Спасибо за то, что вдохновляете нас работать и быть безграничными». «Ты моя мотивация». «Сладкая булочка с корицей». «Здесь же дети!» «Конечно красиво».

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