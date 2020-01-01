Звезда "Крепостной" Наталка Денисенко вернулась к занятиям по пол-дэнсу.

Наталка Денисенко выложила в Сеть свои неудачные попытки в танцах на пилоне instagram.com/natalka_denisenko

Звезда сериалов “Крепостная“ и “Папаньки 2“, известная украинская актриса Наталка Денисенко поразила подписчиков новым видео в соцсети. На своей странице в Инстаграм 31-летняя знаменитость сообщила, что вернулась к занятиям по пол-дэнсу.

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Наталка призналась, что два месяца откладывала очередной урок из-за загруженности на роботе и лечения от коронавируса. Первый танец после перерывала дался актрисе тяжело. У нее не получалось сделать давно выученные движения.

“Было очень много работы и выздоровления от ковида, вообще не было сил последнее время😔 И под конец тренировки я с трудом делала “захват под коленом“, хоть уже и научилась исполнять его 👌 НАПОМНЮ: мне очень тяжело даются эти акробатические танцы, но я не из тех кто останавливается😅👌“, - написала Денисенко.

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Кроме того, звезда выложила два видео. В первом она идеально исполняет все элементы в соблазнительном белом костюме и в туфлях на огромных каблуках. А во втором ролике Наталка показала свои неудачные попытки на пилоне.

“Сделала для вас веселииельное и вдохновляющее видео : ОЖИДАНИЕ/РЕАЛЬНОСТЬ. Несмотря на то, что было столько неудачных попыток, мы так нахохотались😆 и тренировка получилась замечательной!!! Я уже вижу синяк который назревает🙈👌 Но я обещаю что будет и красивое видео!!!! 🙏🙏🙏🙏На следующей тренировке, обязательно!!!!! Так что не отписывайтесь 😅😉“, - заинтрировала поклонников Денисенко.

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