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Кортни Кардашьян с Кендалл Дженнер сверкнули аппетитным формами в бикини

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Американская фотомодель Кортни Кардашьян поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Кортни Кардашьян с Кендалл Дженнер сверкнули аппетитным формами в бикини
Кортни Кардашьян с Кендалл Дженнер сверкнули аппетитным формами в бикини
instagram.com/kourtneykardash

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Светская львица Кортни Кардашьян на своей странице в Инстаграм опубликовала откровенное фото. На кадре знаменитость со своей звездной младшей сестрой Кендалл Дженнер устроили полный релакс в бассейне. Красотки запечатлены, сидя на краю огромного бассейна, спинами к камере. Девушки надели открытые купальники, которые подчеркнули их сочные формы: 41-летняя Кортни примерила голубой наряд из сверкающей ткани, а 25-летняя Кендалл выбрала похожий купальник, только красного цвета.

На втором снимке звезды позировали уже в воде, с тарелками фруктов.

Поклонники восхитились эффектными снимками сестер, и рассыпались в комплиментах:

«Отличные бедра».

«Впечатляет. Очень необычно».

«Здоровые сестрички».

«Королевы».

«Милашки».

«Лучшее фото».

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Источник: ivonа bigmir)net

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