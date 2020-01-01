Кортни Кардашьян с Кендалл Дженнер сверкнули аппетитным формами в бикини
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Светская львица Кортни Кардашьян на своей странице в Инстаграм опубликовала откровенное фото. На кадре знаменитость со своей звездной младшей сестрой Кендалл Дженнер устроили полный релакс в бассейне. Красотки запечатлены, сидя на краю огромного бассейна, спинами к камере. Девушки надели открытые купальники, которые подчеркнули их сочные формы: 41-летняя Кортни примерила голубой наряд из сверкающей ткани, а 25-летняя Кендалл выбрала похожий купальник, только красного цвета.
На втором снимке звезды позировали уже в воде, с тарелками фруктов.
Поклонники восхитились эффектными снимками сестер, и рассыпались в комплиментах:
«Отличные бедра».
«Впечатляет. Очень необычно».
«Здоровые сестрички».
«Королевы».
«Милашки».
«Лучшее фото».
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