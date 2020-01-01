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Санта Димопулос засветила идеальный пресс на новом фото с сыном

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Экс-"ВИА Гра" Санта Димопулос поделилась новым снимком с отдыха на Мальдивах.
Санта Димопулос засветила идеальный пресс на новом фото с сыном
Санта Димопулос засветила идеальный пресс на новом фото с сыном
instagram.com/santadimopulos

Победительница “Танців з зірками 2020“, бывшая участница “ВИА Гры“ и чемпионка мира по фитнесу, Санта Димопулос продолжает хвастаться роскошным телом в пляжных нарядах. На днях 33-летняя артистка запостила очередное фото с отдыха на Мальдивах. На кадре Санта запечатлена в мокром раздельном купальнике красного цвета и с мокрыми волосами. Звезда продемонстрировала на камеру стройную фигуру и идеальный пресс.

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Рядом с Димопулос позировал ее 11-летний сын Даниэль от брака с шоуменом Андрея Джеджулы. Мальчик в шортах с цветочным принтом обнимал звездную маму за талию. В описании к фото Санта написала, что уже скучает за сыном. В ответ на один из комментариев, певица добавила, что Даниэль уже вернулся в Киев на учебу.

Санта Димопулос засветила идеальный пресс на новом фото с сыном
Санта Димопулос засветила идеальный пресс на новом фото с сыном
instagram.com/santadimopulos

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Теги: Санта Димопулос
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Источник: ivonа bigmir)net

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