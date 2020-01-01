Виктор Павлик и его молодая супруга уже выбрали имя для первого общего ребенка.

Народный артист Украины, известный певец Виктор Павлик и его жена, концертный директор Екатерина Репяхова рассказали подписчикам, как назовут первого общего ребенка, который появится на свет в начале лета.

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Так, на странице 26-летней Репяховой в разделе Сторис появилось видео с семейной вечеринки, на которой будущие родители сообщили пол и имя малыша своим родственникам. В ролике можно увидеть, как 55-летний Павлик позирует возле коробки с шариками и говорит гостям о том, какое мужское и женское имя он с женой выбрал для наследника. Однако момент с объявлением пола супруги пока решили не публиковать в соцсетях.

“У нас коробочка с чудом. В ней есть шарики двух цветов: или розовый, это значит девочка, Лесей будет в честь бабушки, или братик Миша в честь прадеда“, - говорит в видео Виктор.

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова рассекретили, как назовут будущего ребенка instagram.com/repyahovakate

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова рассекретили, как назовут будущего ребенка instagram.com/repyahovakate

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