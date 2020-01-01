Неожиданное фото: Alyosha на отдыхе занялась уборкой пляжа

Украинская певица Alyosha поделилась с подписчиками снимком с отдыха.

Alyosha на отдыхе занялась уборкой пляжа instagram.com/alyoshasinger

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Популярная исполнительница Alyosha на своей странице в Инстаграм опубликовала неожиданное фото. На кадре знаменитость запечатлена в пляжном наряде, который оголил ее аппетитные ножки, с мусорным пакетом в руках. Как оказалось, артистка решила помочь планете и убрать с пляжа мусор.

Под публикацией Alyosha призналась, что в пандемию коронавируса побережье выглядит иначе, поскольку люди не убирают за собой использованные защитные маски, а оставляют их около моря:

«Скільки біди морським жителям вже наробили люди....

Те, що я збирала на березі після відливу — суцільна загроза нашому світлому майбутньому!

І що там в пакеті?

А там маски і пластмаски😡

Бережіть природу і будьте здорові! 🙌Дихайте свіжим повітрям!😊»

Поклонники восхитились Alyosha, ведь в то время, как коллеги по шоу-бизнесу хвастаются фигурами в бикини, она заботится об окружающей среде:

«Ой, какая Вы умничка!» «Дякую за вашу свідому позицію👍💖». «Ви гарний приклад🙏». «Какой контраст в Инстаграм, все на море снимают себя почти оголенных в разных позах, а вы в купальнике на море, а мыслями не о своей красоте, а о красоте природы».

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