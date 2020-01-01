Неожиданное фото: Alyosha на отдыхе занялась уборкой пляжа
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Популярная исполнительница Alyosha на своей странице в Инстаграм опубликовала неожиданное фото. На кадре знаменитость запечатлена в пляжном наряде, который оголил ее аппетитные ножки, с мусорным пакетом в руках. Как оказалось, артистка решила помочь планете и убрать с пляжа мусор.
Под публикацией Alyosha призналась, что в пандемию коронавируса побережье выглядит иначе, поскольку люди не убирают за собой использованные защитные маски, а оставляют их около моря:
«Скільки біди морським жителям вже наробили люди....
Те, що я збирала на березі після відливу — суцільна загроза нашому світлому майбутньому!
І що там в пакеті?
А там маски і пластмаски😡
Бережіть природу і будьте здорові! 🙌Дихайте свіжим повітрям!😊»
Поклонники восхитились Alyosha, ведь в то время, как коллеги по шоу-бизнесу хвастаются фигурами в бикини, она заботится об окружающей среде:
«Ой, какая Вы умничка!»
«Дякую за вашу свідому позицію👍💖».
«Ви гарний приклад🙏».
«Какой контраст в Инстаграм, все на море снимают себя почти оголенных в разных позах, а вы в купальнике на море, а мыслями не о своей красоте, а о красоте природы».
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