Маша Ефросинина поразила фанатов своей дерзостью
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Популярная ведущая Маша Ефросинина на своей странице в Инстаграм опубликовала черно-белое фото. На кадре знаменитость запечатлена, сидя в кресле, в длинном белом платье. Волосы звезда распустила и томно посмотрела в камеру. А на стене висит портрет Альберта Эйнштейна, который и стал главной изюминкой оригинального снимка.
Под публикацией Маша написала так:
«Когда с собой всегда весело 🙄».
Поклонники восхитились креативностью Ефросининой, и осыпали ее приятными словами в комментариях:
«Скільки креативу і оригінальності в такому фото❤️❤️❤️👏👏👏👏».
«Цілковито самодостатня❤️».
«Как всегда креативно😍».
«Машуля каролева».
«Наша розумна Машка, чарівна біла пташка».
«Шикарная женщина».
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