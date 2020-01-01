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Маша Ефросинина поразила фанатов своей дерзостью

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Украинская телеведущая Маша Ефросинина поделилась с подписчиками неожиданным снимком.

Маша Ефросинина поразила фанатов своей дерзостью
Маша Ефросинина поразила фанатов своей дерзостью
instagram.com/mashaefrosinina

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Популярная ведущая Маша Ефросинина на своей странице в Инстаграм опубликовала черно-белое фото. На кадре знаменитость запечатлена, сидя в кресле, в длинном белом платье. Волосы звезда распустила и томно посмотрела в камеру. А на стене висит портрет Альберта Эйнштейна, который и стал главной изюминкой оригинального снимка.

Под публикацией Маша написала так:

«Когда с собой всегда весело 🙄».

Поклонники восхитились креативностью Ефросининой, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Скільки креативу і оригінальності в такому фото❤️❤️❤️👏👏👏👏».

«Цілковито самодостатня❤️».

«Как всегда креативно😍».

«Машуля каролева».

«Наша розумна Машка, чарівна біла пташка».

«Шикарная женщина».

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Источник: ivonа bigmir)net

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