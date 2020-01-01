Украинская певица Слава Каминская поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Слава Каминская показала изгибы своего тела в купальнике instagram.com/babaslavka

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Популярная исполнительница Слава Каминская на своей странице в Инстаграм опубликовала эффектный снимок. На кадре знаменитость позирует на краю бассейна в красном купальнике. Артистка сверкнула аппетитными формами в соблазнительной позе.

Под публикацией Слава написала так:

«Хотела, чтобы было красиво».

Каминская со своими детьми отправилась на отдых на Мальдивы, как большинство звезд шоу-бизнеса. Звезда активно транслирует свою жизнь в социальных сетях, однако нового избранника скрывает от лишних глаз, интригуя армию преданных фанатов.

Поклонники восхитились фигурой Каминской, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Ааа, как красиво!» «Очень красивая». «Шикарно получилось». «Огонь!» «Королева». «Беспроигрышная поза». «Богиня».

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