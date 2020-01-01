Слава Каминская показала изгибы своего тела в купальнике
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Популярная исполнительница Слава Каминская на своей странице в Инстаграм опубликовала эффектный снимок. На кадре знаменитость позирует на краю бассейна в красном купальнике. Артистка сверкнула аппетитными формами в соблазнительной позе.
Под публикацией Слава написала так:
«Хотела, чтобы было красиво».
Каминская со своими детьми отправилась на отдых на Мальдивы, как большинство звезд шоу-бизнеса. Звезда активно транслирует свою жизнь в социальных сетях, однако нового избранника скрывает от лишних глаз, интригуя армию преданных фанатов.
Поклонники восхитились фигурой Каминской, и осыпали ее приятными словами в комментариях:
«Ааа, как красиво!»
«Очень красивая».
«Шикарно получилось».
«Огонь!»
«Королева».
«Беспроигрышная поза».
«Богиня».
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