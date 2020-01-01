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«Непохожа на себя»: Яна Соломко удивила фанатов архивным фото

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Украинская певица Яна Соломко поделилась с подписчиками архивным снимком.

Яна Соломко удивила фанатов архивным фото
Яна Соломко удивила фанатов архивным фото
instagram.com/yana.solo

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Популярная исполнительница Яна Соломко на своей странице в Инстаграм опубликовала фото. На кадре знаменитость позирует в белой кофточке с глубоким декольте и длинной юбке. Артистка стоит у водоема и пристально смотрит в камеру. Сдержанный образ звезда дополнила длинными кудрявыми волосами, уложенными на одну сторону, и едва заметным макияжем.

Под публикацией Яна призналась, что этот снимок был сделан 5 лет назад молодым фотографом, который сейчас получил мировую славу. Соломко похвасталась, что ей удалось с ним поработать еще до его известности.

Поклонникам понравился чувственный образ Яны Соломко, и они осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Одна из самых красивых фото. Натуральная красота-покоряет💕».

«Очень красивое фото!»

«Здесь эротики хватает. Очень чувственно 💖✨».

«Такая миленькая!»

«Не узнать! Супер!»

«Красивая, но не похожа на себя».

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Источник: ivonа bigmir)net

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