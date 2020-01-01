«Какая лапочка»: Ани Лорак умилила фанатов нежными снимками
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Популярная исполнительница Ани Лорак на своей странице в Инстаграм опубликовала зимние фото. На кадрах знаменитость позирует на заснеженной улице в черной толстовке, расстегнутой коротенькой куртке, джинсах и шапочке. Артистка дополнила образ сдержанным макияжем и искренней улыбкой.
Под публикацией Лорак написала, что нужно ценить каждый момент своей жизни:
«Мы учимся жить в предложенных обстоятельствах. Лучшее время — это здесь и сейчас!»
Поклонники восхитились милым образом Ани Лорак, и осыпали ее приятными словами в комментариях:
«Какие атмосферные фото 😍😍 Красотка».
«Всегда улыбайтесь😍».
«Нежнятина🌚».
«Красавица!😍»
«Каролиночка, какая вы лапочка! Прелесть!»
«Улыбка одна на миллион».
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