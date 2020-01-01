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«Какая лапочка»: Ани Лорак умилила фанатов нежными снимками

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Украинская певица Ани Лорак поделилась с подписчиками милыми снимками.

Ани Лорак умилила фанатов нежными снимками
Ани Лорак умилила фанатов нежными снимками
instagram.com/anilorak

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Популярная исполнительница Ани Лорак на своей странице в Инстаграм опубликовала зимние фото. На кадрах знаменитость позирует на заснеженной улице в черной толстовке, расстегнутой коротенькой куртке, джинсах и шапочке. Артистка дополнила образ сдержанным макияжем и искренней улыбкой.

Под публикацией Лорак написала, что нужно ценить каждый момент своей жизни:

«Мы учимся жить в предложенных обстоятельствах. Лучшее время — это здесь и сейчас!»

Поклонники восхитились милым образом Ани Лорак, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Какие атмосферные фото 😍😍 Красотка».

«Всегда улыбайтесь😍».

«Нежнятина🌚».

«Красавица!😍»

«Каролиночка, какая вы лапочка! Прелесть!»

«Улыбка одна на миллион».

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Источник: ivonа bigmir)net

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