«Какая лапочка»: Ани Лорак умилила фанатов нежными снимками

Украинская певица Ани Лорак поделилась с подписчиками милыми снимками.

Ани Лорак умилила фанатов нежными снимками instagram.com/anilorak

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Популярная исполнительница Ани Лорак на своей странице в Инстаграм опубликовала зимние фото. На кадрах знаменитость позирует на заснеженной улице в черной толстовке, расстегнутой коротенькой куртке, джинсах и шапочке. Артистка дополнила образ сдержанным макияжем и искренней улыбкой.

Под публикацией Лорак написала, что нужно ценить каждый момент своей жизни:

«Мы учимся жить в предложенных обстоятельствах. Лучшее время — это здесь и сейчас!»

Поклонники восхитились милым образом Ани Лорак, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Какие атмосферные фото 😍😍 Красотка». «Всегда улыбайтесь😍». «Нежнятина🌚». «Красавица!😍» «Каролиночка, какая вы лапочка! Прелесть!» «Улыбка одна на миллион».

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