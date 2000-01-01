Василий Лановой скончался на 88 году жизни.

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В четверг, 28 января, в Москве ушел из жизни знаменитый актер театра и кино Василий Лановой. Ему было 87 лет.

Информацию о кончине легенды советского кино сообщил портал РИА Новости.

От коронавируса умер легендарный советский актер Василий Лановой https://www.facebook.com/cultrf

Ранее СМИ сообщали, что Василий Лановой сдал тест на коронавирус 31 декабря 2020 года, он оказался положительным. Заразилась и его жена Ирина Купченко. У актера тогда диагностировали пневмонию.

В конце января актера подключили к аппарату ИВЛ. Это подтвердили близкие и коллеги актера. Вскоре появились сообщения, что Лановой перенес клиническую смерть.

От коронавируса умер легендарный советский актер Василий Лановой https://www.facebook.com/cultrf

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Василий Семёнович Лановой родился в Москве в 1934 году. 16 января 2021-го ему исполнилось 87 лет.

Окончил школу с золотой медалью, в 1957 году Лановой выпустился из Театрального училища им. Щукина (курс Ц.Л. Мансуровой). После окончания училища стал актёром Государственного академического театра им. Вахтангова.

От коронавируса умер легендарный советский актер Василий Лановой https://www.facebook.com/cultrf

В его фильмографии - более восьми десятков проектов. Среди них: “Алые паруса“ (1961), “Война и мир“ (1965 - 1968), “Офицеры“ (1971), “Семнадцать мгновений весны“ (1973), “Дни Турбиных“ (1976), “Петровка, 38“ (1980) и другие.

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