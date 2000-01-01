От коронавируса умер легендарный советский актер Василий Лановой
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В четверг, 28 января, в Москве ушел из жизни знаменитый актер театра и кино Василий Лановой. Ему было 87 лет.
Информацию о кончине легенды советского кино сообщил портал РИА Новости.
Ранее СМИ сообщали, что Василий Лановой сдал тест на коронавирус 31 декабря 2020 года, он оказался положительным. Заразилась и его жена Ирина Купченко. У актера тогда диагностировали пневмонию.
В конце января актера подключили к аппарату ИВЛ. Это подтвердили близкие и коллеги актера. Вскоре появились сообщения, что Лановой перенес клиническую смерть.
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Василий Семёнович Лановой родился в Москве в 1934 году. 16 января 2021-го ему исполнилось 87 лет.
Окончил школу с золотой медалью, в 1957 году Лановой выпустился из Театрального училища им. Щукина (курс Ц.Л. Мансуровой). После окончания училища стал актёром Государственного академического театра им. Вахтангова.
В его фильмографии - более восьми десятков проектов. Среди них: “Алые паруса“ (1961), “Война и мир“ (1965 - 1968), “Офицеры“ (1971), “Семнадцать мгновений весны“ (1973), “Дни Турбиных“ (1976), “Петровка, 38“ (1980) и другие.
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