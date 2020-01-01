Звезда "Женского квартала" Татьяна Песик впервые рассказала о личной жизни

Участница "Лиги смеха" Татьяна Песик призналась, что ей сложно строить отношения.

Актриса Женского квартала, участница “Лиги смеха“ и звезда юмористического проекта “Танька і Володька“, Татьяна Песик впервые поделилась подробностями личной жизни в программе "Зіркове життя".

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В разговоре с журналисткой канала “Украина“ 33-летняя артистка заявила, что сейчас ее сердце свободно и все свое время она посвящает только работе.

“Личная жизнь пока проходит мимо. У меня есть только работа. И на карантине ты больше начинаешь понимать, что и ты уже не молода, и мама хочет внуков“.

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Татьяна рассказала, что очень давно не ходила на свидания. Актриса боится заводить новые отношения, ведь ранее мужчины ее часто разочаровывали и изменяли.

“Я была не готова. И немного закомплексованная в том плане, что “а он примет меня, мою роботу?“. Меня постоянно нет дома. Для меня измена - это такое понятие эмоциональное. Я всегда хотела заслужить любовь. И ты для этого максимально отдавался, делал все. А взамен ничего не получал, и ты разочаровывался. А ты хочешь тоже какого-то внимания и поддержки, потому что это основное. Я никогда не чувствовала, что меня любят. Никогда“, - откровенно призналась Татьяна.

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