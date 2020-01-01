Кристина из "Холостяка 10" соблазнительно позировала в ванной с бокалом вина
Кристина Чемоданова поделилась пикантными кадрами.
Участница 10 сезона популярного популярного реалити “Холостяк“ Кристина Чемоданова продолжает радовать поклонников пикантными фотографиями в соцсети. Так, на своей странице в Инстаграм 23-летняя звезда разместила два снимка, где предстала обнаженной.
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Девушка снялась в ванне с пеной. В руке у нее был бокал красного вина, а на лице легкий макияж в коричневых тонах. Голый образ Кристина дополнила элегантной прической и роскошными серьгами.
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