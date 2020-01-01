Певица Николь Шерзингер похвасталась загорелым телом в мокром бикини.

Известная американская певица Николь Шерзингер, у которой есть филиппинские, гавайские и украинские корни, взбудоражила Сеть новой подборкой пляжных фотографий с отдыха на островах Теркс и Кайкос.

Читай также: “Практиковала роль доярки“: Эшли Грэм засветила пышный бюст на архивном фото

На своей странице в Инстаграм 42-летняя солистка группы “The Pussycat Dolls“ обнародовала кадры, где она позировала в мокром бикини фиолетового цвета, лежа на песке. Николь демонстрировала на камеру идеальные формы и загорелый цвет кожи.

Николь Шерзингер взбудоражила Сеть пляжными фото instagram.com/nicolescherzinger

Николь Шерзингер взбудоражила Сеть пляжными фото instagram.com/nicolescherzinger

Николь Шерзингер взбудоражила Сеть пляжными фото instagram.com/nicolescherzinger

Еще в одной публикации звезда показала серию снимков, где она в том же пляжном наряде бегает на берегу.

“Изо всех сил! Бегу к этому новому году, новой главе с новой верой, новой битве!“, - подписала кадры Шерзингер.

Николь Шерзингер взбудоражила Сеть пляжными фото instagram.com/nicolescherzinger

Николь Шерзингер взбудоражила Сеть пляжными фото instagram.com/nicolescherzinger

Николь Шерзингер взбудоражила Сеть пляжными фото instagram.com/nicolescherzinger

Николь Шерзингер взбудоражила Сеть пляжными фото instagram.com/nicolescherzinger

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.