Первая победительница "Танців з зірками" Алена Шоптенко высказалась о "говорливом возрасте" сына.

Украинская хореограф Алена Шоптенко, которая в 2006 году выиграла проект “Танці з зірками“ вместе с Владимиром Зеленским, очаровала подписчиков милой фотографией из семейного альбома.

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На своей странице в Инстаграм звездная мамочка обнародовала кадр, где она держит на руках двухлетнего сына Алексея и счастливо улыбается, смотря на лицо ребенка. В описании к свежему снимку Алена забавно описала “говорливый“ возраст мальчика.

“Когда я услышала от сына “Сейчас дам тебе по попе“, подумала, что так говорит бабушка. А это оказался муж 😁 Когда бабушка услышала от ребёнка одно нехорошее слово, подумала на мужа, а это оказалась я 😅🤫 В общем, какой же это прекрасный “говорливый“ возраст, благодаря которому попадаются все члены семьи 😂❤️“, - с юмором подписала фото Шоптенко.

Алена Шоптенко очаровала Сеть новым фото с подросшим сыном instagram.com/alena_shoptenko

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