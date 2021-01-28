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В одном свитере: Надя Дорофеева показала нецензурный жест

Комментариев: 2
Украинская певица Надя Дорофеева поделилась с подписчиками неожиданным снимком.

Надя Дорофеева показала нецензурный жест
Надя Дорофеева показала нецензурный жест
instagram.com/nadyadorofeeva

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Популярная исполнительница Надя Дорофеева на своей странице в Инстаграм в разделе stories опубликовала недоброжелательное фото. На кадре знаменитость предстала в широком вязанном свитере, который оголил ее стройные ножки. Артистка распустила волосы, широко улыбнулась и показала в камеру средний палец.

В подписи к снимку, который репостнула Надя со странички своей знакомой, написано так:

“Спрашиваю у nadyadorofeeva: “Где моя зарплата?“ А Надя...“.

Надя Дорофеева показала нецензурный жест
Надя Дорофеева показала нецензурный жест
instagram.com/nadyadorofeeva

Стоит отметить, что Дорофеева часто радует фанатов провокационными фото, где позирует в откровенных нарядах, демонстрируя свое стройное тело. Также звезда не скрывает личную жизнь от поклонников, показывая милые семейные снимки и видео с мужем Владимиром Дантесом.

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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (2)
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navigator2    28.01.2021, 18:15
Оценка:  0
navigator2
мда, культура зашкалює
pусский  (аноним)  28.01.2021, 18:04
Оценка:  0
pусский
Сама иди нахyй, доска ебaная!
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