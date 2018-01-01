Победительница "Танців з зірками 2018" Илона Гвоздева раскрыла свои секреты успеха
Украинская танцовщица Илона Гвоздева, которая в 2018 году вместе с Игорем Ласточкиным выиграла проект “Танці з зірками“, рассказала подписчикам о своих планах на будущее. На официальной странице в Инстаграм 33-летняя артистка заявила, что планирует выпустить автобиографию и уже придумала для нее название - “Унесённая в танце“.
Читай также: Илона Гвоздева с мужем крестила трехмесячного сына Доминика: Милые фото
По словам Илоны, в книге она расскажет о своем тернистом творческом пути, любви к танцам, которые стали частью ее самой и ее бизнеса, а также о том, как можно заработать на хобби. Чтобы заинтересовать поклонников, Гвоздева уже поделилась несколькими секретами успеха.
Секреты успеха Илоны Гвоздевой:
- Безумно люблю свою работу.
- Постоянно совершенствуюсь как танцовщица, педагог и хореограф.
- Всегда в поиске новых возможностей.
- Мое окружение напрямую связано с моим внутренним миром.
- Работаю с разными возрастными категориями, тем самым изучаю специфику их возраста и запросов.
- Работаю с теми людьми, с которыми есть положительный энергообмен.
- Если чувствую точку выгорания, обязательно даю себе отдохнуть и побыть наедине с собой.
- Люблю рисковать, ставить сложные задачи и находить непростые решения.
- За все, что имею, благодарю своё тело и свою семью.
- Все что делаю и создаю обязательно наделяю эмоциями и чувствами.
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
- Деми Мур шокировала фанов новым лицом после неудачной пластики
- Ольга Фреймут поразила кардинальной сменой имиджа
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил