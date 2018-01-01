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Победительница "Танців з зірками 2018" Илона Гвоздева раскрыла свои секреты успеха

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Танцовщица Илона Гвоздева заявила, что планирует выпустить автобиографическую книгу.
Победительница "Танців з зірками 2018" Илона Гвоздева раскрыла свои секреты успеха
Победительница "Танців з зірками 2018" Илона Гвоздева раскрыла свои секреты успеха
instagram.com/ilonagvozdeva

Украинская танцовщица Илона Гвоздева, которая в 2018 году вместе с Игорем Ласточкиным выиграла проект “Танці з зірками“, рассказала подписчикам о своих планах на будущее. На официальной странице в Инстаграм 33-летняя артистка заявила, что планирует выпустить автобиографию и уже придумала для нее название - “Унесённая в танце“.

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По словам Илоны, в книге она расскажет о своем тернистом творческом пути, любви к танцам, которые стали частью ее самой и ее бизнеса, а также о том, как можно заработать на хобби. Чтобы заинтересовать поклонников, Гвоздева уже поделилась несколькими секретами успеха.

Секреты успеха Илоны Гвоздевой:

 

  • Безумно люблю свою работу.
  • Постоянно совершенствуюсь как танцовщица, педагог и хореограф.
  • Всегда в поиске новых возможностей.
  • Мое окружение напрямую связано с моим внутренним миром.
  • Работаю с разными возрастными категориями, тем самым изучаю специфику их возраста и запросов.
  • Работаю с теми людьми, с которыми есть положительный энергообмен.
  • Если чувствую точку выгорания, обязательно даю себе отдохнуть и побыть наедине с собой.
  • Люблю рисковать, ставить сложные задачи и находить непростые решения.
  • За все, что имею, благодарю своё тело и свою семью.
  • Все что делаю и создаю обязательно наделяю эмоциями и чувствами.

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Теги: Илона Гвоздева
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Источник: ivonа bigmir)net

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