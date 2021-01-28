«Русалка»: Джамала сверкнула пышной грудью в купальнике

Украинская певица Джамала поделилась с подписчиками пикантными снимками.

Джамала сверкнула пышной грудью в купальнике instagram.com/jamalajaaa

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Популярная исполнительница Джамала на своей странице в Инстаграм опубликовала серию фото с отдыха. На кадрах знаменитость позирует в черном слитном купальнике, лежа в воде. Пляжный наряд эффектно выделил пышную грудь артистки, а мокрые волосы придали снимкам нотку соблазнительности.

Под публикацией Джамала написала так:

«Ще один неймовірний день з мого життя ❤️☀️ 🌊».

Также звезда призналась, что пытается похудеть и ограничивает себя в еде, даже во время отдыха в Египте, когда кругом много соблазна.

Поклонники восхитились внешним видом Джамалы, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Какая чистая вода! Изумруд) И вы очень красивая и видно, что стройнеете) ❤️». «Супер ❤️». «Русалка Джамала!🔱 Невероятная. Фотки зачёт. Грудь - топ👍». «Красивая и счастливая». «Невероятная красота».

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