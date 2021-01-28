«Русалка»: Джамала сверкнула пышной грудью в купальнике
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Популярная исполнительница Джамала на своей странице в Инстаграм опубликовала серию фото с отдыха. На кадрах знаменитость позирует в черном слитном купальнике, лежа в воде. Пляжный наряд эффектно выделил пышную грудь артистки, а мокрые волосы придали снимкам нотку соблазнительности.
Под публикацией Джамала написала так:
«Ще один неймовірний день з мого життя ❤️☀️ 🌊».
Также звезда призналась, что пытается похудеть и ограничивает себя в еде, даже во время отдыха в Египте, когда кругом много соблазна.
Поклонники восхитились внешним видом Джамалы, и осыпали ее приятными словами в комментариях:
«Какая чистая вода! Изумруд) И вы очень красивая и видно, что стройнеете) ❤️».
«Супер ❤️».
«Русалка Джамала!🔱 Невероятная. Фотки зачёт. Грудь - топ👍».
«Красивая и счастливая».
«Невероятная красота».
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