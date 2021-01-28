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«Русалка»: Джамала сверкнула пышной грудью в купальнике

Комментариев: 1
Украинская певица Джамала поделилась с подписчиками пикантными снимками.

Джамала сверкнула пышной грудью в купальнике
Джамала сверкнула пышной грудью в купальнике
instagram.com/jamalajaaa

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Популярная исполнительница Джамала на своей странице в Инстаграм опубликовала серию фото с отдыха. На кадрах знаменитость позирует в черном слитном купальнике, лежа в воде. Пляжный наряд эффектно выделил пышную грудь артистки, а мокрые волосы придали снимкам нотку соблазнительности.

Под публикацией Джамала написала так:

«Ще один неймовірний день з мого життя ❤️☀️ 🌊».

Также звезда призналась, что пытается похудеть и ограничивает себя в еде, даже во время отдыха в Египте, когда кругом много соблазна.

Поклонники восхитились внешним видом Джамалы, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Какая чистая вода! Изумруд) И вы очень красивая и видно, что стройнеете) ❤️».

«Супер ❤️».

«Русалка Джамала!🔱 Невероятная. Фотки зачёт. Грудь - топ👍».

«Красивая и счастливая».

«Невероятная красота».

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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  28.01.2021, 15:18
Оценка:  0
гость
кто нибудь тут знает и понимает вообще , что такое "пышная грудь" ??? Костянка легла, кое-как подотвисла и все, до пышности там,как до Киева рачки
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