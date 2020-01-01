Тина Кароль показала, как выглядит без макияжа и в мешковатой одежде
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Популярная исполнительница Тина Кароль на своей странице в Инстаграм в разделе stories опубликовала видеоролик. На кадрах знаменитость предстала без макияжа в светло-бежевом мешковатом костюме с рисунком панд на рукавах. Стильный образ артистка дополнила собранными волосами и милой улыбкой на лице. Несмотря на то, что Тина показала себя без грамма косметики, она выглядит очень свежо и молодо.
Этот видео уже появилось на многочисленных фан-страничках звезды, где фолловеры восхитились внешним видом Кароль, осыпав ее приятными словами в комментариях:
“Можно мне, пожалуйста, ее идеальное лицо? Тоже хочу без макияжа быть такой бомбой. И, если честно, даже завидую Дану”.
“Это любовь”.
“Такая классная“.
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