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Тина Кароль показала, как выглядит без макияжа и в мешковатой одежде

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Украинская певица Тина Кароль поделилась с подписчиками кадрами с примерки.

Тина Кароль показала, как выглядит без макияжа и в мешковатой одежде
Тина Кароль показала, как выглядит без макияжа и в мешковатой одежде
instagram.com/_fantina

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Популярная исполнительница Тина Кароль на своей странице в Инстаграм в разделе stories опубликовала видеоролик. На кадрах знаменитость предстала без макияжа в светло-бежевом мешковатом костюме с рисунком панд на рукавах. Стильный образ артистка дополнила собранными волосами и милой улыбкой на лице. Несмотря на то, что Тина показала себя без грамма косметики, она выглядит очень свежо и молодо.

Этот видео уже появилось на многочисленных фан-страничках звезды, где фолловеры восхитились внешним видом Кароль, осыпав ее приятными словами в комментариях:

“Можно мне, пожалуйста, ее идеальное лицо? Тоже хочу без макияжа быть такой бомбой. И, если честно, даже завидую Дану”.

“Это любовь”.

“Такая классная“.

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Источник: ivonа bigmir)net

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