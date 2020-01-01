Украинская певица Тина Кароль поделилась с подписчиками кадрами с примерки.

Тина Кароль показала, как выглядит без макияжа и в мешковатой одежде instagram.com/_fantina

Читай также: Ксения Мишина поразила своей красотой и рассказала, как найти свое дело жизни

Популярная исполнительница Тина Кароль на своей странице в Инстаграм в разделе stories опубликовала видеоролик. На кадрах знаменитость предстала без макияжа в светло-бежевом мешковатом костюме с рисунком панд на рукавах. Стильный образ артистка дополнила собранными волосами и милой улыбкой на лице. Несмотря на то, что Тина показала себя без грамма косметики, она выглядит очень свежо и молодо.

Этот видео уже появилось на многочисленных фан-страничках звезды, где фолловеры восхитились внешним видом Кароль, осыпав ее приятными словами в комментариях:

“Можно мне, пожалуйста, ее идеальное лицо? Тоже хочу без макияжа быть такой бомбой. И, если честно, даже завидую Дану”. “Это любовь”. “Такая классная“.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: