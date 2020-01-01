Никита Добрынин подшутил над женой Дашей Квитковой: Забавное видео

Ведущий Никита Добрынин в новом видео спародировал свою беременную жену Дашу Квиткову.

Украинский ведущий Никита Добрынин, который в 2019 году нашел свою любовь в проекте “Холостяк“, поделился забавным видео с отдыха на Мальдивах.

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На своей странице в Инстаграм 33-летняя знаменитость решил подшутить над 22-летней супругой, которая на прошлой недели объявила о беременности. В ролике Никита одновременно сыграл себя и свою “капризную“ любимую.

“Стал своей женой на один день😅“, - подписал смешное видео Добрынин.

Поклонникам понравилась шуточная публикация Никиты. Некоторые заявили, что ждут “ответа“ от Даши.

Жизненно 😹

Все мы немного Даша

Версія Даші буде?

Ахаха очень забавно 😅

Ааааааа, это Я один в один 😂😂😂😂

Никита, я смеюсь😂😂😂😂😂😂😂 Супер вообще👍👍

Ой, я не могу!!! Очень круто❤️❤️❤️💥

А теперь пусть Даша покажет)))

Хорошо что еще дышишь не громко, а то за такое тоже можно получить от беременной девушки😂

Это юмор любящего мужа. Счастья вам!

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