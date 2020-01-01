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Никита Добрынин подшутил над женой Дашей Квитковой: Забавное видео

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Ведущий Никита Добрынин в новом видео спародировал свою беременную жену Дашу Квиткову.
Никита Добрынин подшутил над женой Дашей Квитковой: Забавное видео
Никита Добрынин подшутил над женой Дашей Квитковой: Забавное видео
instagram.com/nikitadobrynin

Украинский ведущий Никита Добрынин, который в 2019 году нашел свою любовь в проекте “Холостяк“, поделился забавным видео с отдыха на Мальдивах.

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На своей странице в Инстаграм 33-летняя знаменитость решил подшутить над 22-летней супругой, которая на прошлой недели объявила о беременности. В ролике Никита одновременно сыграл себя и свою “капризную“ любимую.

“Стал своей женой на один день😅“, - подписал смешное видео Добрынин.

Поклонникам понравилась шуточная публикация Никиты. Некоторые заявили, что ждут “ответа“ от Даши.

  • Жизненно 😹
  • Все мы немного Даша
  • Версія Даші буде?
  • Ахаха очень забавно 😅
  • Ааааааа, это Я один в один 😂😂😂😂
  • Никита, я смеюсь😂😂😂😂😂😂😂 Супер вообще👍👍
  • Ой, я не могу!!! Очень круто❤️❤️❤️💥
  • А теперь пусть Даша покажет)))
  • Хорошо что еще дышишь не громко, а то за такое тоже можно получить от беременной девушки😂
  • Это юмор любящего мужа. Счастья вам!

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Теги: Никита Добрынин, Даша Квиткова
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Источник: ivonа bigmir)net

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