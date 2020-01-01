Никита Добрынин подшутил над женой Дашей Квитковой: Забавное видео
Украинский ведущий Никита Добрынин, который в 2019 году нашел свою любовь в проекте “Холостяк“, поделился забавным видео с отдыха на Мальдивах.
Читай также: “Я не хочу вам врать“: Даша Квиткова рассказала о тяжелых первых месяцах беременности
На своей странице в Инстаграм 33-летняя знаменитость решил подшутить над 22-летней супругой, которая на прошлой недели объявила о беременности. В ролике Никита одновременно сыграл себя и свою “капризную“ любимую.
“Стал своей женой на один день😅“, - подписал смешное видео Добрынин.
Поклонникам понравилась шуточная публикация Никиты. Некоторые заявили, что ждут “ответа“ от Даши.
- Жизненно 😹
- Все мы немного Даша
- Версія Даші буде?
- Ахаха очень забавно 😅
- Ааааааа, это Я один в один 😂😂😂😂
- Никита, я смеюсь😂😂😂😂😂😂😂 Супер вообще👍👍
- Ой, я не могу!!! Очень круто❤️❤️❤️💥
- А теперь пусть Даша покажет)))
- Хорошо что еще дышишь не громко, а то за такое тоже можно получить от беременной девушки😂
- Это юмор любящего мужа. Счастья вам!
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
- Деми Мур шокировала фанов новым лицом после неудачной пластики
- Памела Андерсон в шестой раз вышла замуж: Кто стал избранником актрисы
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил