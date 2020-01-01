Лилия Ребрик рассмешила фанатов странным танцем босиком
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Популярная телеведущая Лилия Ребрик на своей странице в Инстаграм опубликовала видео. На кадрах знаменитость вместе со своим соведущим станцевали в эфире утреннего выпуска новостной программы «Ранок з Україною». Лилия предстала в белом длинном платье, с легкими волнами на волосах и выразительным макияжем. Артистка выполнила плавные движения босиком, а потом к ней присоединился коллега и они вместе сделали несколько ритмичных движений.
Под публикацией Лилия призвала фанатов повторить этот странный танец:
«Зможете повторити?
А ви спробуйте😉!
Прокидайтеся!
Усміхайтеся!»
Поклонники признались, что Лилия Ребрик подняла им настроение, и осыпали ее приятными словами в комментариях:
«Такая куколка позитивная, обожаю».
«Какие клёвые 😍зарядили положительными эмоциями с утра!»
«Красотка 😍».
«Ви крута💛».
«Зажигалочка👍❤️».
«Какая ты умничка».
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