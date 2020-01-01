Украинская актриса Лилия Ребрик поделилась с подписчиками видеороликом.

Лилия Ребрик рассмешила фанатов странным танцем босиком instagram.com/liliia.rebrik

Читай также: «Бесстрашная»: дочь Поляковой показала, как поборола свой страх

Популярная телеведущая Лилия Ребрик на своей странице в Инстаграм опубликовала видео. На кадрах знаменитость вместе со своим соведущим станцевали в эфире утреннего выпуска новостной программы «Ранок з Україною». Лилия предстала в белом длинном платье, с легкими волнами на волосах и выразительным макияжем. Артистка выполнила плавные движения босиком, а потом к ней присоединился коллега и они вместе сделали несколько ритмичных движений.

Под публикацией Лилия призвала фанатов повторить этот странный танец:

«Зможете повторити?

А ви спробуйте😉!

Прокидайтеся!

Усміхайтеся!»

Поклонники признались, что Лилия Ребрик подняла им настроение, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Такая куколка позитивная, обожаю». «Какие клёвые 😍зарядили положительными эмоциями с утра!» «Красотка 😍». «Ви крута💛». «Зажигалочка👍❤️». «Какая ты умничка».

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: