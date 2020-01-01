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Лилия Ребрик рассмешила фанатов странным танцем босиком

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Украинская актриса Лилия Ребрик поделилась с подписчиками видеороликом.

Лилия Ребрик рассмешила фанатов странным танцем босиком
Лилия Ребрик рассмешила фанатов странным танцем босиком
instagram.com/liliia.rebrik

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Популярная телеведущая Лилия Ребрик на своей странице в Инстаграм опубликовала видео. На кадрах знаменитость вместе со своим соведущим станцевали в эфире утреннего выпуска новостной программы «Ранок з Україною». Лилия предстала в белом длинном платье, с легкими волнами на волосах и выразительным макияжем. Артистка выполнила плавные движения босиком, а потом к ней присоединился коллега и они вместе сделали несколько ритмичных движений.

Под публикацией Лилия призвала фанатов повторить этот странный танец:

«Зможете повторити?
А ви спробуйте😉!
Прокидайтеся!
Усміхайтеся!»

Поклонники признались, что Лилия Ребрик подняла им настроение, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Такая куколка позитивная, обожаю».

«Какие клёвые 😍зарядили положительными эмоциями с утра!»

«Красотка 😍».

«Ви крута💛».

«Зажигалочка👍❤️».

«Какая ты умничка».

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Источник: ivonа bigmir)net

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