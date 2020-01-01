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Невероятное сходство: Первое фото Кристен Стюарт в образе принцессы Дианы

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В Сети показали первый кадр со съемок фильма "Спенсер", где роль принцессы Дианы играет звезда "Сумерек" Кристен Стюарт.
Невероятное сходство: Первое фото Кристен Стюарт в образе принцессы Дианы
Невероятное сходство: Первое фото Кристен Стюарт в образе принцессы Дианы
Getty images

В начале лета 2020 года в мировых СМИ появилась информация о том, что звезда киносаги “Сумерки“, американская актриса Кристен Стюарт получила роль принцессы Дианы в фильме “Спенсер“ чилийца Пабло Ларраина.

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Позже 30-летняя звезда подтвердила слухи и рассказала, как готовится к съемкам. Кристен рассказала, что изучает биографию Леди Ди и даже занимается с педагогом по речи, чтобы сделать голос и акцент как у Дианы.

А на днях в Сети появился первый кадр, где Стюарт поразительно похожа на Леди Ди. Актриса позировала в красном пальто и черной шляпе с вуалью. Именно в таком наряде когда-то появлялась на публике Диана. 

Кристен Стюарт в образе принцессы Дианы в фильме
Кристен Стюарт в образе принцессы Дианы в фильме "Спенсер"
twitter.com/neonrated

Отметим, что в фильме покажут три дня из жизни принцессы, когда она приняла решение развестись с принцем Чарльзом. События происходят во время рождественских праздников, которые леди Ди в последний раз провела с королевской семьей в Сандрингемском дворце. Дата премьеры пока не сообщается.

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Теги: Принцесса Диана, Кристен Стюарт, Спенсер, фильмы о королевской семьи
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Источник: ivonа bigmir)net

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