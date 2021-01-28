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«Супер поза»: Наталья Могилевская раскинула ноги в деловом костюме

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Украинская певица Наталья Могилевская поделилась с подписчиками пикантными снимками.

Наталья Могилевская раскинула ноги в деловом костюме
Наталья Могилевская раскинула ноги в деловом костюме
instagram.com/nataliya_mogilevskaya

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Популярная исполнительница Наталья Могилевская на своей странице в Инстаграм опубликовала фото. На кадре знаменитость предстала в белом костюме, который состоит из пиджака и брюк. Артистка в непринужденной позе раскинула ноги в кресле, томно посмотрев в камеру. Строгий наряд оголил плечи звезды, а распущенные волосы и яркий макияж с акцентом на глаза стали эффектным дополнением к образу. Также не обошлось без массивных аксессуаров, которые украсили шею Могилевской.

Под публикацией Наталья похвасталась творческим достижением:

«Тем временем, клип Натусик преодолел порог в 700 000 просмотров на YouTube 🎉».

Поклонники восхитились внешним видом Могилевской, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Какая Вы красивая 😍».

«Супер поза, ты секси».

«Шикарный образ».

«Просто красотка».

«Как всегда шик!»

«Супер красотка».

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Источник: ivonа bigmir)net

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