«Супер поза»: Наталья Могилевская раскинула ноги в деловом костюме
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Популярная исполнительница Наталья Могилевская на своей странице в Инстаграм опубликовала фото. На кадре знаменитость предстала в белом костюме, который состоит из пиджака и брюк. Артистка в непринужденной позе раскинула ноги в кресле, томно посмотрев в камеру. Строгий наряд оголил плечи звезды, а распущенные волосы и яркий макияж с акцентом на глаза стали эффектным дополнением к образу. Также не обошлось без массивных аксессуаров, которые украсили шею Могилевской.
Под публикацией Наталья похвасталась творческим достижением:
«Тем временем, клип Натусик преодолел порог в 700 000 просмотров на YouTube 🎉».
Поклонники восхитились внешним видом Могилевской, и осыпали ее комплиментами в комментариях:
«Какая Вы красивая 😍».
«Супер поза, ты секси».
«Шикарный образ».
«Просто красотка».
«Как всегда шик!»
«Супер красотка».
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