«Супер поза»: Наталья Могилевская раскинула ноги в деловом костюме

Украинская певица Наталья Могилевская поделилась с подписчиками пикантными снимками.

Наталья Могилевская раскинула ноги в деловом костюме instagram.com/nataliya_mogilevskaya

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Популярная исполнительница Наталья Могилевская на своей странице в Инстаграм опубликовала фото. На кадре знаменитость предстала в белом костюме, который состоит из пиджака и брюк. Артистка в непринужденной позе раскинула ноги в кресле, томно посмотрев в камеру. Строгий наряд оголил плечи звезды, а распущенные волосы и яркий макияж с акцентом на глаза стали эффектным дополнением к образу. Также не обошлось без массивных аксессуаров, которые украсили шею Могилевской.

Под публикацией Наталья похвасталась творческим достижением:

«Тем временем, клип Натусик преодолел порог в 700 000 просмотров на YouTube 🎉».

Поклонники восхитились внешним видом Могилевской, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Какая Вы красивая 😍». «Супер поза, ты секси». «Шикарный образ». «Просто красотка». «Как всегда шик!» «Супер красотка».

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