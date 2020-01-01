Украинская телеведущая Катя Осадчая поделилась с подписчиками фото с отдыха.

Катя Осадчая в стильном костюме показала, как проводила время в Дубае instagram.com/kosadcha

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Популярная ведущая Катя Осадчая на своей странице в Инстаграм опубликовала архивный снимок. На кадре знаменитость предстала в розовом костюме, который состоит из пиджака и шорт. Стильный образ звезда дополнила белой футболкой, кроссовками, солнцезащитными очками и собранными волосами в низкий хвост. Однако главной изюминкой снимка стал невероятный вид на Дубай. Катя стояла на последних этажах небоскреба, любуясь закатом.

Под публикацией Катя призналась, что одним из ее любимых занятий является провожать закаты:

«Моя колекція заходів сонця ❤️ гарного вечора всім 👯‍♀️».

Поклонники восхитились внешним видом Осадчей, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Очень красиво». «Супер! Вау!» «Такая красивая». «Как красиво». «Красавица».

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