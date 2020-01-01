«Бесстрашная»: дочь Поляковой показала, как поборола свой страх

Старшая дочь популярной исполнительницы Маша Полякова поделилась с подписчиками фото со змеей.

Дочь Поляковой показала, как поборола свой страх instagram.com/mashapolyakova

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Звездная дочь Маша Полякова на своей странице в Инстаграм опубликовала неожиданный снимок. На кадре знаменитость предстала в черной водолазке, клетчатом пиджаке и джинсах. Стильный образ девочка дополнила собранными волосами, фирменным макияжем со стрелками на глазах и массивными украшениями. Однако главной изюминкой фото стала змея, которая обернула шею звездной дочери.

Под публикацией Маша призналась, что очень боится змей, поэтому, дотронуться до змеи ей далось нелегко:

«Вчера я победила свой страх, а именно дотронуться до змеи».

Поклонники восхитились смелостью Поляковой, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Ого, Машуля умничка». «Маша, ты бесстрашная». «Ух ты, какая молодец». «Чудесная». «Ого, героиня, я бы так не смогла». «Ты большая молодец».

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