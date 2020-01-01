«Бесстрашная»: дочь Поляковой показала, как поборола свой страх
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Звездная дочь Маша Полякова на своей странице в Инстаграм опубликовала неожиданный снимок. На кадре знаменитость предстала в черной водолазке, клетчатом пиджаке и джинсах. Стильный образ девочка дополнила собранными волосами, фирменным макияжем со стрелками на глазах и массивными украшениями. Однако главной изюминкой фото стала змея, которая обернула шею звездной дочери.
Под публикацией Маша призналась, что очень боится змей, поэтому, дотронуться до змеи ей далось нелегко:
«Вчера я победила свой страх, а именно дотронуться до змеи».
Поклонники восхитились смелостью Поляковой, и осыпали ее приятными словами в комментариях:
«Ого, Машуля умничка».
«Маша, ты бесстрашная».
«Ух ты, какая молодец».
«Чудесная».
«Ого, героиня, я бы так не смогла».
«Ты большая молодец».
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