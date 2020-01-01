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«Так выглядит совершенство»: Санта Димопулос поразила идеальным телом в купальнике

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Украинская певица Санта Димопулос поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Санта Димопулос поразила идеальным телом в купальнике
Санта Димопулос поразила идеальным телом в купальнике
instagram.com/santadimopulos

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Популярная исполнительница Санта Димопулос на своей странице в Инстаграм опубликовала фото с отдыха. На кадре знаменитость позирует в черном раздельном купальнике среди тропических растений. Пляжный наряд оголил загорелое тело артистки, выделив подтянутый животик и стройные ножки. Эффектный образ Санта дополнила соломенной шляпой.

Димопулос со своей семьей отправилась на Мальдивы, как и большинство звезд шоу-бизнеса. Девушка часто радует фанатов соблазнительными снимками с райского острова, демонстрируя свою роскошную фигуру.

Поклонники с большим удовольствием наблюдают за Сантой Димопулос, осыпая комплиментами каждую публикацию звезды:

«Какая вы шикарная! Энергия! Красота🌈🌈 наполненность 🌸🌸🌸».

«Амазонка».

«Так выглядит СОВЕРШЕНСТВО».

«Какой загар 😀😍».

«Милашка🔥🔥🔥🔥🔥».

«Фигура просто отпад».

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Источник: ivonа bigmir)net

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