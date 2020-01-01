«Так выглядит совершенство»: Санта Димопулос поразила идеальным телом в купальнике

Украинская певица Санта Димопулос поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Санта Димопулос поразила идеальным телом в купальнике instagram.com/santadimopulos

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Популярная исполнительница Санта Димопулос на своей странице в Инстаграм опубликовала фото с отдыха. На кадре знаменитость позирует в черном раздельном купальнике среди тропических растений. Пляжный наряд оголил загорелое тело артистки, выделив подтянутый животик и стройные ножки. Эффектный образ Санта дополнила соломенной шляпой.

Димопулос со своей семьей отправилась на Мальдивы, как и большинство звезд шоу-бизнеса. Девушка часто радует фанатов соблазнительными снимками с райского острова, демонстрируя свою роскошную фигуру.

Поклонники с большим удовольствием наблюдают за Сантой Димопулос, осыпая комплиментами каждую публикацию звезды:

«Какая вы шикарная! Энергия! Красота🌈🌈 наполненность 🌸🌸🌸». «Амазонка». «Так выглядит СОВЕРШЕНСТВО». «Какой загар 😀😍». «Милашка🔥🔥🔥🔥🔥». «Фигура просто отпад».

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