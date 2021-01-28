Вера Брежнева шокировала фанатов неудачным образом
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Популярная исполнительница Вера Брежнева на своей странице в Инстаграм опубликовала снимки. На первом кадре знаменитость вылезла на стол в черной свободной кофте, белых джинсах и ботинках на грубой подошве. Обувь выглядит достаточно массивной и визуально делают ногу намного больше. На втором фото артистка присела напротив зеркала и удивленно посмотрела на себя. Стоит отметить, что Вера предстала без макияжа, продемонстрировав свою естественную красоту.
Под публикацией Брежнева написала, что у нее взбалмошное настроение:
«Эра водолея началась 😎 мы начинаем отмечать 👯♀️ настроение - позволять своему внутреннему ребёнку шалить 🖤».
Поклонникам не понравился внешний вид Веры Брежневой, и они раскритиковали ее образ в комментариях:
«Это жесть!»
«Какой у тебя размер обуви?»
«Ботинки 45-го размера что-ли?»
«Какой у нее размер ноги?»
«Как-то не очень выглядишь».
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